Divers Economie

Nouvel avantage fiscal en faveur

des titulaires de revenus fonciers



La Direction générale des impôts a annoncé un nouvel avantage fiscal en faveur des titulaires de revenus fonciers n’ayant pas souscrit leur déclaration annuelle afférente à ces revenus, au titre des années antérieures non prescrites.

Ces titulaires peuvent ainsi bénéficier de la dispense du paiement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers et de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités, a indiqué la DGI dans un communiqué.

Cet avantage, poursuit la DGI, est garanti sous réserve de déposer une déclaration avant le 1er juillet 2020 et verser spontanément, en même temps que la déclaration, une contribution égale à 10% du montant brut des revenus fonciers se rapportant à l’année 2018.



Alliances clôture avec succès son emprunt obligataire



Le Groupe immobilier Alliances a annoncé, mardi, avoir clôturé avec succès l’émission d’un emprunt obligataire de 1,093 milliard de dirhams (MMDH), dont la souscription a eu lieu du 06 au 24 janvier inclus.

D’après les résultats de l’opération communiqués par le groupe, 88,5% des quantités allouées ont été adressées aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 3,7% pour les sociétés d’assurances, organismes de retraite et de prévoyance, 0,5% pour les Fonds d’investissements et Fonds de pensions, tandis que le reste (7,4%) est réparti entre les compagnies financières et la CDG.

Les investisseurs ciblés par cette émission, soit les porteurs des obligations émises en octobre 2011 et en mars 2015 et des coupons y afférents ainsi que les porteurs de coupons ORA (obligation remboursable en action) dont les obligations ont été émises en 2015 ayant signé un protocole d’accord, “ont exprimé un intérêt certain pour cette émission qui a connu un taux de souscription de 100% par lesdits investisseurs”, selon la même source.