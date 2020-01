Divers Economie

Bank Al-Maghrib rouvre son agence

historique de Tanger après sa rénovation



Bank Al-Maghrib a rouvert, mardi, son agence historique à Tanger après une vaste opération de rénovation.

La cérémonie de réouverture du siège réaménagé s’est tenue en présence du wali de Bank Al-Maghrib ainsi que des représentants des autorités locales et des instances élues de la ville de Tanger, indique la banque centrale dans un communiqué. La rénovation du siège historique de Tanger a visé sa mise à niveau aux normes de sécurité ainsi qu’aux exigences techniques et architecturales, avec un souci de préservation de l’authenticité du bâtiment original.

La rénovation lancée début 2016 assure le renouveau de ce patrimoine d’exception, et perpétue un important témoignage architectural du Maroc et de la ville de Tanger.

Pour commémorer cet événement, Bank Al-Maghrib organise une exposition d’archives ouverte au public, intitulée "l’Agence de Tanger: témoignage des archives". Cette exposition qui se tient sur trois mois met en exergue, pour la première fois, des documents et des objets d’une richesse historique exceptionnelle.



Attijariwafa Bank et Arab Bank signent un mémorandum d'entente



Attijariwafa Bank et Arab Bank ont signé un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération bilatérale au Maroc, en Jordanie et dans les pays où opèrent les deux groupes bancaires.

Le texte a été signé par le PDG du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, et le directeur général exécutif d'Arab Bank, Nemeh Sabbagh, en marge du Forum d'investissement Maroc-Jordanie qui s'est tenu lundi à Amman.

La coopération entre les deux groupes couvrira ainsi plusieurs domaines, tels le financement commercial, les marchés de capitaux, le financement de projets et les services bancaires.

A cette occasion, le DG exécutif d'Arab Bank a souligné que le mémorandum entend renforcer les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et la Jordanie, ajoutant qu'à travers leur coopération, les deux groupes veilleront à mettre à profit leurs longues expériences et leurs vastes réseaux respectifs pour apporter des solutions de financement et des services financiers au service des flux commerciaux entre les deux pays frères.

De son côté, le PDG du groupe Attijariwafa Bank a affirmé que le texte signé est propre à asseoir des partenariats dans plusieurs domaines au Maroc, en Jordanie et dans les pays où s'activent les deux banques.

"Nous allons oeuvrer pour dénicher des opportunités commerciales et d'investissements dans les secteurs d'intérêt commun", a-t-il ajouté.