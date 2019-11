Divers Economie

Le HCP met en ligne les microdonnées anonymisées de

l'Enquête sur la consommation et les dépenses des ménages



Le Haut-Commissariat au plan (HCP) a mis récemment en ligne sur son site institutionnel le fichier des données individuelles de l'Enquête nationale sur la consommation et les Dépenses des ménages de 2014 qui fournit les données sur les dépenses annuelles des ménages selon les différents postes de consommation ainsi que les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population.

Dans le but de protéger les personnes enquêtées de tout risque qu’elles soient identifiées, ces microdonnées ont fait l'objet d'une opération systématique d'anonymisation dans le strict respect des dispositions du Décret Royal portant loi n° 370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 août 1968) relatif aux études statistiques, de la loi n° 09-08 relative à "la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel" et des "principes fondamentaux de la statistique officielle" des Nations unies, a précisé le HCP.

La diffusion de ces données offre aux utilisateurs potentiels relevant du secteur de la recherche, des sciences appliquées, des politiques publiques et des opérateurs économiques et sociaux, l'opportunité de procéder aux multiples combinaisons des variables de nature à répondre à leurs besoins spécifiques, a expliqué le HCP.

Ces microdonnées permettent ainsi à tout utilisateur avisé d'analyser les relations inter-variables et de produire les indicateurs et les tableaux statistiques personnalisés aux niveaux national et régional, fait savoir la même source.



Le dirham s'apprécie contre le dollar



Le dirham s'est apprécié de 0,32% contre le dollar américain et s'est déprécié de 0,1% vis-à-vis de l’euro au cours du mois d'octobre 2019, selon Bank Al Maghrib (BAM).

Pour ce qui est des opérations de Bank Al Maghrib avec les banques, aucune séance d’adjudication n’a été tenue depuis avril 2018, relève la banque centrale dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de novembre 2019.

Sur le marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre le dirham s’est établi en moyenne à 16,6 milliards de dirhams (MMDH) en août 2019, en hausse de 13,3% par rapport à la même période de l’année précédente, fait savoir la même source.

Quant aux opérations des banques avec la clientèle, leur volume s'est situé à 18,6 MMDH pour les achats au comptant et à 9,6 MMDH pour ceux à terme, contre 18,3 MMDH et 16,4 MMDH respectivement une année auparavant.

S'agissant des ventes, elles ont porté sur un montant de 23,2 MMDH pour les opérations au comptant et de 1,1 MMDH pour celles à terme, après 23,1 MMDH et 6,5 MMDH en glissement annuel.

Dans ces conditions, la position nette de change des banques, calculée comme la différence entre les créances et les engagements en devises des banques, est ressortie à près de 5 MMDH à fin septembre, après 3,5 MMDH à fin août.