Divers Economie

Hausse du chiffre d’affaires de Mutandis



Mutandis a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard de dirhams (MMDH) à fin septembre 2019, en hausse de 6,6% par rapport à la même période de l'année précédente, a annoncé le groupe, spécialisé dans les biens de consommation des ménages au Maroc et en Afrique.

Cette performance s'explique notamment par l'augmentation des volumes dans les différentes activités du groupe, en particulier celle des détergents, a indiqué Mutandis dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation du groupe ressort a atteint 75 millions de dirhams (MDH) en hausse de 10,7% à la faveur de la croissance des marges sur coûts variables portée par la hausse des volumes des activités sur la quasi-totalité des catégories, d'une bonne maîtrise des coûts fixes et de la poursuite de l'effort marketing accompagnant le lancement de nouveaux produits, a précisé la même source.

Mutandis a souligné en outre que ses investissements ont atteint 52 MDH au 30 septembre 2019, en ligne avec les prévisions annuelles, alors que la dette nette bancaire s'est chiffrée à 342 MDH suite à l'augmentation de capital par l'IPO réalisée en décembre 2018.

Au troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires de Mutandis s'est élevé à 409 MDH (+6,8% par rapport au T3-2018), réalisé par les activités des détergents (180 MDH, +18,3%), des produits de la mer (143 MDH, +5,6%), des bouteilles alimentaires (69 MDH, -10,1%) et des jus de fruits (16 MDH, +34,4%).



La digitalisation de Tanger Med

franchit une nouvelle étape



Dans le cadre de la dématérialisation de l’offre de services de Tanger Med à travers l’implémentation dans son portail «Port Community System » de diverses solutions pour renforcer la compétitivité logistique des exportateurs, une nouvelle étape vient d’être franchie grâce au partenariat avec Morocco Foodex pour la facilitation des exportations marocaines pour les produits agroalimentaires. Cette nouvelle solution permettra une gestion dématérialisée de la procédure d’export des produits agroalimentaires, suivant les exigences de Morocco Foodex, et ce depuis les stations de conditionnement, de stockage et de fabrication des produits à travers tout le Royaume.

A titre d’exemple, un exportateur d’agrumes de la région d’Agadir pourra grâce à ses comptes d’accès que ce soit dans le portail Morocco Foodex ou dans le «Tanger Med Port Community Sytem », faire sa demande de certification de conformité de ses produits à l’export, de consulter les résultats de contrôle délivrés par Morocco Foodex, et de générer de façon dématérialisée le certificat d’inspection de ses exportations, et ce depuis son site de production.

Grâce à l’échange automatisé avec les organismes de contrôle et les points de passage frontalier, notamment le système BADR de l’Administration des douanes et impôts indirects, le certificat d’inspection pourra être transmis automatiquement pour l’obtention du bon douanier d’embarquement à travers le port Tanger Med.

Cette solution confirme l’engagement continu de Tanger Med pour l’amélioration de la compétitivité logistique de l’exportateur marocain.