Divers Economie

Signature d’un mémorandum d'entente relatif aux services aériens entre le Maroc et le Mexique



Le Maroc et le Mexique ont signé, mardi à Mexico, un mémorandum d'entente relatif aux services aériens en vue de renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Cet accord de coopération a été signé par le directeur du transport aérien au ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Tarik Talibi, et le directeur adjoint de l’Agence fédérale de l’aviation civile (AFAC), Rafael Garcia Gijon, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar.

S'exprimant à cette occasion, les deux responsables ont indiqué que cet accord permettra, à terme, de connecter directement le Maroc et le Mexique par des liaisons aériennes directes, et par conséquent, de renforcer les liens de coopération bilatérale.

Les responsables mexicains ont exprimé, à cette occasion, leur satisfaction quant à la signature de ce mémorandum, mettant en avant l’importance d'une telle initiative dans le renforcement des relations bilatérales.

Présidée par le directeur adjoint de l’AFAC, la délégation mexicaine ayant participé aux négociations de cet accord, comprenait le directeur des relations internationales au ministère du Tourisme, Emmanuel Romain Rey, le chef de la division des traités au ministère des Affaires étrangères, Ana Paulina Escarcega Ross, ainsi que des représentants de la compagnie aérienne Aeromexico.



L’aéroport Hassan 1er de Laâyoune

améliore son trafic aérien



Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport Hassan 1er de Laâyoune a grimpé de 12,37% durant les neuf premiers mois de 2019 par rapport à la même période de l’année précédente, selon des données fournies par l’Office national des aéroports (ONDA).

Le nombre de passagers ayant transité par cette structure aéroportuaire a atteint 187.277 personnes à fin septembre, contre 166.661 voyageurs durant la même période de 2018, précise la même source.

L’aéroport s’est adjugé 0,99% du volume de trafic enregistré au cours de la période janvier-septembre au niveau des différents aéroports du Royaume, se plaçant ainsi à la 10e place à l’échelle nationale.

Pour le seul mois de septembre 2019, 22.401 voyageurs ont utilisé l’aéroport de Laâyoune, contre 19.166 passagers au cours de la même période de l’année précédente, soit une hausse de 16,88%.

L’aéroport Hassan 1er de Laâyoune a clôturé 2018 par une hausse de 7,52% en termes de trafic passagers par rapport à l’année précédente.

Le nombre de voyageurs ayant transité par cette infrastructure aéroportuaire a atteint 221.784 durant l’année dernière, contre 206.274 voyageurs en 2017.