Divers Economie

Le dirham s'apprécie face au dollar



Le dirham s'est apprécié de 0,34% par rapport au dollar et s’est déprécié de 0,43% vis-à-vis de l'euro, lors de la période allant du 17 au 23 octobre, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires. Selon BAM, les réserves internationales nettes se sont établies, au 18 octobre, à 231,3 milliards de dirhams (MMDH), en quasi-stagnation d’une semaine à l’autre mais en progression de 3,5% en glissement annuel.

Pour ce qui est des interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib a injecté, au cours de la même période, un montant total de 74,8 MMDH, dont 68 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d’offres, de 2,3 MMDH accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et de 4,5 MMDH via une opération de swap de change.

Durant cette période, le taux interbancaire s’est situé à 2,25% et le volume des échanges à 3,2 MMDH, fait savoir la note, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 23 octobre (date de valeur le 24 octobre), BAM a injecté un montant de 68,6 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI s'est apprécié de 1,4% portant sa performance depuis le début de l'année à 1,5%, ajoute la même source, relevant que l’évolution hebdomadaire de l’indice de référence reflète essentiellement les augmentations des indices des secteurs des "télécommunications" de 2,3% et des "banques" de 1,4%. En revanche, l'indice du secteur des "assurances" a baissé de 1,8%.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il s'est élevé à 639,8 millions de dirhams (MDH) contre 362,1 MDH une semaine auparavant.



L'AFD lance la 4ème édition

de son concours "Digital Challenge"



L'Agence française de développement (AFD) a annoncé le lancement de la quatrième édition de son "Digital Challenge", un concours de startups et d’innovations numériques pour favoriser le développement des villes durables en Afrique.

Ce concours s’adresse aux startups, associations et centres de recherche du continent africain qui proposent des solutions innovantes pour stimuler le développement économique local, faciliter les échanges entre les autorités et les citoyens, améliorer la gestion des services urbains et planifier la ville pour les plus vulnérables, indique l'Agence dans un communiqué.

Les porteurs de projet ont jusqu’au 18 novembre prochain pour déposer leur candidature en ligne via l'adresse "www.afddigitalchallenge.afd.fr", fait savoir l'Agence, notant que la sélection comprend une phase d’examen des dossiers de candidature, validant l’admissibilité des candidats et pré-sélectionnant 30 startups sur la base d’une analyse des projets, de leur caractère innovant, de leur modèle économique, de leur impact et de la place qu'y tient le numérique, une phase d’analyse approfondie par les experts de l’AFD des projets pré-qualifiés, outre une sélection finale par le jury composé d’experts de l’AFD. Les 10 projets lauréats bénéficieront d’un accompagnement financier, mais aussi d’un appui pour accélérer leur projet et participer au développement des villes durables en Afrique. Elles seront accompagnées par l’AFD au travers d’un "pack accélération", appui technique et financier d’une valeur de 20.000 euros, ajoute la même source.