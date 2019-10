Divers Economie

Recul du flux des IDE



Le flux des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint près de 12,36 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2019 contre 17,76 MMDH un an auparavant, soit une baisse de 30,4%, selon l'Office des changes.

Ce résultat s'explique par la hausse des dépenses des IDE de 14,5%, conjuguée à une baisse des recettes de 16,2%, indique l'Office des changes dans une note sur les indicateurs des échanges extérieurs du mois d'août. Quant au flux des investissements directs marocains à l'étranger (IDME), il a plus que doublé passant de 2,89 MMDH en 2018 à 5,93 MMDH en 2019, marquant ainsi une hausse de 76,9%, relève la même source.



Souscription de bons de Trésor pour 2 MMDH



Un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de plus de 10,4 MMDH lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 8 octobre, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).

Il s'agit de bons d'une maturité de 5 ans et 15 ans portant chacun sur 1 MMDH et souscrits respectivement aux taux de 2,509% et 3,198%, précise la DTFE dans un communiqué.

La date de règlement de ces bons interviendra le 14 courant, fait savoir la même source.