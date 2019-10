Divers Economie

Formation



Une session de formation dans le secteur de l'automobile a été lancée mardi à Casablanca au profit des décideurs et managers des pays africains sur les politiques et stratégies de la formation professionnelle.

Cette session de formation, la deuxième du genre, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente (2018/2020) conclu entre l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et la Société de gestion des instituts des métiers de l’automobile(IFMIA-SA), indique le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Organisée avec la contribution de la partie coréenne, cette action donne suite à la 1ère séance de formation organisée en Corée du Sud en novembre 2018. Elle permettra de former des cadres du Maroc, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et de la Tunisie, exerçant dans le secteur de la formation professionnelle.



Numérique



Microsoft a organisé, mardi à Casablanca, une rencontre sur le thème "Gestion financière et opérationnelle : tirer parti de la transformation numérique dans le but de parvenir à améliorer les performances de l'entreprise au Maroc". Cet événement, qui fait partie d'une série de réunions organisées avec Harvard Business Review (HBR), est essentiellement destiné aux directeurs financiers afin de leur permettre d'apporter un œil analytique quant à la situation du secteur financier au Maroc.

Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur le rôle des directeurs financiers et des chefs des opérations dans les processus de prise de décision.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de Microsoft Maroc, Hicham Iraqi Houssaini, a indiqué que l'arrivée de l'ère numérique permettait aux professionnels de la finance d'accéder à des ressources inestimables qui étaient auparavant indisponibles, relevant que cela ne manque pas de créer de nouvelles opportunités avec des possibilités infinies et un impact profond sur l'activité.