Divers Economie

La SRM affiche une hausse de son chiffre

d'affaires au premier semestre



La société de réalisations mécaniques (SRM) a réalisé un chiffre d'affaires de 130,91 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre 2019, en hausse de 6% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse est liée essentiellement à une reprise de l'activité de BTP, indique SRM dans un communiqué sur ses résultats semestriels.

Par ailleurs, le résultat d'exploitation a connu aussi une amélioration significative comparé au résultat de la même période de l’année dernière, relève le communiqué, notant qu'il est passé de -7,9 MDH au titre du premier semestre 2018 à -0,3 MDH durant la même période en 2019. Et d'ajouter que ce résultat est dû essentiellement à l’augmentation du chiffre d’affaires et à une bonne gestion du stock.

Le total de la trésorerie passive enregistre une augmentation légère en comparaison avec l'exercice dernier, précise la société, faisant savoir qu'il est passé de près de 116 MDH en juin 2018 à 131 MDH en juin 2019. Cette augmentation est liée spécialement à l'utilisation de la ligne d’escompte et de refinancement auprès des banques, poursuit le communiqué.





L'AMMC publie son guide relatif au blanchiment

de capitaux et au financement du terrorisme



L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié, pour consultation, le guide pratique relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Ce guide intervient suite à la publication de la circulaire n°01/18 relative "aux obligations de vigilance et de veille interne incombant aux organismes et personnes soumis au contrôle de l'AMMC" et vise principalement à accompagner et sensibiliser les intervenants du marché des capitaux pour comprendre les exigences légales et réglementaires en matière de LBC/FT, pour implémenter efficacement les dispositifs LBC/FT et pour développer et déployer des approches de contrôle basées sur les risques permettant notamment l’identification, la surveillance et la déclaration de toutes les activités et opérations inhabituelles, complexes ou à haut risque.

Il a également pour objectif d'accompagner ces intervenants pour s’aligner aux meilleurs standards nationaux et internationaux en matière de LBC/FT, et comprendre les attentes de l’AMMC en matière de LBC/FT.

En outre, ce guide vient renforcer le dispositif LBC/FT national, et ce afin de détecter et maîtriser efficacement les risques BC/FT, d'aligner les standards du marché des capitaux marocain aux normes internationales et de consolider la confiance des acteurs nationaux et internationaux dans le secteur financier national et plus particulièrement le marché des capitaux marocain.

Le guide présente de manière structurée les exigences légales et réglementaires incombant aux personnes assujetties afin de les prémunir contre toute exploitation à des fins de BC/FT et propose également des bonnes pratiques et des exemples pour mieux illustrer les obligations en matière de LBC/FT.