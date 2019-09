Divers Economie

Auto Hall enregistre une baisse

de son chiffre d'affaires



Le chiffre d'affaires du Groupe Auto Hall, spécialisé dans l’industrie et la commercialisation de véhicules multi-marques au Maroc, a atteint 2,11 milliards de dirham (MMDH) aux six premiers mois de 2019 en baisse de 12% par rapport à la même période une année auparavant. Les ventes globales en unités se sont repliées également de 15% à 9.584 unités dont 4.892 vendues au deuxième trimestre, indique le groupe dans un communiqué, faisant état d'une baisse de 24% du chiffre d'affaires du T2-2019 estimée à 1,07 MMDH.

Évoquant un contexte marqué par une baisse de marchés et l'impact du Salon Auto Expo qui a dopé les ventes en 2018, le groupe a fait savoir que la mise en place des actions appropriées devrait permettre de dégager une marge équivalente à celle de S1-2018. Par ailleurs, Auto Hall poursuit ses investissements pour le développement du réseau de distribution avec l'achèvement de la construction de deux nouvelles succursales à Beni Mellal et Taroudant.



Amélioration du chiffre d’affaires

consolidé de Timar



Le chiffre d'affaires consolidé de Timar a atteint, au premier semestre 2019, un montant de 256 millions de dirhams (MDH), en hausse de 9,6% par rapport à la même période une année auparavant.

Le chiffre d'affaires social, lui, s'est élevé à 147 MDH contre 133 MDH au cours du semestre précédent, indique la société dans un communiqué sur ses indicateurs financiers du deuxième trimestre 2019, précisant que ces performances sont portées par la volumétrie des dossiers de transport et de transit. Selon la même source, le nombre de dossiers traités en social a enregistré une forte progression, passant de 29.436 en premier semestre 2018 à 30.987 au 30 juin 2019, soit une augmentation de 5,3%. S'agissant des investissements réalisés en social au cours de la même période, ils se sont élevés à 4,1 MDH contre 2,6 MDH au cours du semestre précédent, selon le communiqué, notant que ces investissements ont concerné principalement l'acquisition de tracteurs et semi-remorques. Pour ce qui est de l'évolution de l'endettement financier, il a baissé significativement au cours du semestre passant de 23,1 MDH à 16,8 MDH, et se compose exclusivement de dettes financières à court terme et ne tient pas compte de l'encours leasing.

L'endettement financier net consolidé a été en forte diminution (-26%) tenant compte des remboursements de leasing ainsi que de l'augmentation de capital de Timar Tanger Méditerranée (TTM).