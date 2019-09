Divers Economie

CTM consolide son chiffre

d’affaires au premier semestre



La Compagnie de transport au Maroc (CTM) a réalisé, au titre du premier semestre 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 299 millions de dirhams (MDH), en progression de 1,7% par rapport à la même période de l'année précédente.

Dans une communication financière sur l'activité et les réalisations du 2ème trimestre 2019, CTM fait savoir que cette performance reflète les bonnes réalisations des activités des transports interurbain et de messagerie.

Durant la même période, le chiffre d'affaires social a atteint, quant à lui, 237 MDH, en hausse de 1,7% par rapport à fin juin 2018, grâce à la performance de ses différents métiers et notamment le transport interurbain.

Sur le volet d'investissement, le Groupe CTM indique qu'il "maintiendra le même niveau que l'année 2018 avec une réalisation d'une partie de l'investissement sur le 2ème semestre de l'année en cours".

Quant à l'endettement du groupe, il s'est élevé à 130 MDH à fin juin 2019, en baisse de 13,3% par rapport à fin 2018, suite aux remboursements des emprunts durant cette période.





L'aéroport Agadir-Al Massira franchit

le cap du million de passagers



Le trafic aérien des passagers au niveau de l'aéroport international d'Agadir-Al Massira a franchi le cap d'un million de passagers à fin juillet, selon des statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA), qui font état d'un total de 1.150.423 voyageurs ayant transité via cet aéroport toutes nationalités confondues. Le trafic aérien du 1er janvier à fin juillet 2019 a connu une hausse de 6,42% en comparaison avec la même période de l'année précédente (1.081.000 passagers), indique l'ONDA dans son dernier rapport.

Avec ce volume, Agadir-Al Massira s'accapare 8,18% du total du trafic des passagers au niveau des différents aéroports du Maroc.

Les aéroports du Royaume ont enregistré au cours de la période janvier-juillet 2019 un volume de trafic commercial de 14.063.995 passagers contre 12.562.287 durant la même période de l'année dernière, soit une hausse de 11,95%, rappelle-t-on.

A rappeler que l'aéroport d'Agadir-Al Massira arrive en 3ème position en terme de trafic des passagers au niveau national à fin juillet 2019, derrière l'aéroport Marrakech-Ménara (3.636.864 passagers) et l’aéroport international Mohammed V de Casablanca (5.751.323 passagers).