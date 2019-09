Divers Economie

460 certificats négatifs délivrés dans la région

de Dakhla-Oued Eddahab au premier semestre



Quelque 460 certificats négatifs ont été délivrés au premier semestre 2019, par la délégation régionale du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique de Dakhla, contre 329 certificats durant la même période de l'année écoulée, pour la création de nouvelles entreprises dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

S'agissant de la répartition par nature juridique, les sociétés à responsabilité limitée viennent en tête avec 289 certificats négatifs au cours des six premiers mois de l’année en cours, devançant les sociétés en nom collectif (139), les personnes physiques (30) et les groupements d'intérêt économique (2), indique un communiqué de ladite délégation.

En ce qui concerne la répartition des certificats négatifs par secteur d'activité économique, le secteur des services occupe le premier rang, avec 167 certificats, suivi de l’agriculture et la pêche maritime (124), du commerce (91), du bâtiment (55) du tourisme (22) et de l’industrie (1), précise la même source.

Durant la même période, la délégation régionale a fait état également de 15 demandes de dépôt de marques dont 14 concernent des associations sportives et une au profit d'une société des sports nautiques.



Recul du chiffre d’affaires de Lesieur Cristal à fin juin



Le chiffre d'affaires du groupe Lesieur Cristal, opérateur agro-industriel marocain, a atteint 1,94 milliard de dirham (MMDH) au premier semestre 2019 contre 2,21 MMDH durant la même période de l'année précédente.

Malgré la stabilité des volumes de ventes de l'huile de table et la bonne progression de ceux de l’huile d’olive à l’export, le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre ressort en recul de 17% se chiffrant à 951 millions de dirham (MDH), souligne le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Cette évolution est due à la baisse des prix de vente en répercussion de la baisse des cours d’achat des huiles de table et d’olive, relève la même source, évoquant la poursuite de la baisse des cours des huiles brutes, notamment, l’huile de soja dont le prix a décroché de 13% par rapport à 2018. L'entreprise souligne également la reprise des ventes des huiles de table en relation avec la période de Ramadan, après le fort déstockage opéré par les clients grossistes sur le début de l’année ainsi que la grande disponibilité et la chute des prix de l’huile d’olive (-40%) , induites par la campagne record 2018-2019.

Par ailleurs, l'effort d’investissement de Lesieur Cristal durant le T2-2019 s’élève à 17 MDH, portant principalement sur la modernisation et le rajeunissement de ses installations et de son outil industriel.

En fin de période, l'endettement du groupe, qui commercialise des marques d'huiles, de savons et de produits d'hygiène, reste négatif grâce à la maîtrise du besoin en fonds de roulement (BFR).