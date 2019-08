Divers Economie

130 entreprises créées par les Marocains du monde

dans la région de Fès-Meknès au premier semestre



Un total de 130 entreprises ont été créées par les Marocains du monde dans la région Fès-Meknès durant le premier semestre de l’année actuelle, selon des chiffres du Centre régional d’investissement (CRI) Fès-Meknès. La répartition de ces nouvelles unités de production par secteur d’activité fait ressortir la prédominance des services avec 33%, suivis du secteur de commerce avec 30%, précise la même source.

S’agissant de la nature juridique de ces entreprises, le document relève que 98% de ces unités sont des sociétés à responsabilité limitée ''SARL'', ajoute le CRI.

4.509 entreprises ont été créées, en 2018, au niveau de la région Fès-Meknès, en hausse de 20% par rapport à l’année précédente.

L’année 2018 a été marquée par une évolution positive du bilan quantitatif et qualitatif en termes d’entrepreneuriat et de projets d’investissement, avait indiqué le CRI de Fès-Meknès dans son rapport d’activités de 2018. Ces projets devraient générer à terme 8.611 postes d’emploi.

La répartition de ces nouvelles unités de production par zone révèle que le guichet de Fès arrive en tête avec 1.828 entreprises, soit 41% du total, suivi de celui de Meknès avec 1.781 entreprises (39%).



Plus de 400.000 nuitées touristiques

enregistrées à fin juin à Agadir



Les hôtels et clubs touristiques classés d'Agadir ont enregistré, en juin dernier, 428.144 nuitées touristiques, contre 377.537 durant la même période de l'année dernière, soit une hausse de 13,40%.

Selon les données du Conseil régional du tourisme d'Agadir Souss-Massa, les touristes français arrivent en tête de la clientèle de la station balnéaire avec un total de 84.383 nuitées touristiques contre 72.257 nuitées lors de la même période de l’année écoulée, soit une progression de 16,78%.

Les nationaux arrivent en deuxième position avec 84.027 nuitées, en hausse de 67,12% par rapport à juin 2018, suivis des touristes allemands qui ont totalisé 77.797 nuitées (+4,39%). Les touristes anglais ont enregistré, quant à eux, 62.306 nuitées, contre 59.632 nuitées en juin 2018, soit une augmentation de 4,48%.

En termes de classement par unités d’hébergement, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position avec 135.777 nuitées, suivis des clubs touristiques (129.083 nuitées), des hôtels classés 5 étoiles avec 83.909 nuitées et des résidences touristiques (38.667). Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés d’Agadir a enregistré une hausse de 12,14%, s’établissant à 54,85% en juin dernier.