Divers Economie

Disway affiche une baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre



Disway, distributeur en gros de matériel informatique et télécoms, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 799 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre 2019, en baisse de 6,9% rapport à la même période une année auparavant.

Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé de Disway au titre de deuxième trimestre 2019 se chiffrait à 370 MDH, presque stable par rapport au T2-2018, a indiqué l'entreprise dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Cette réalisation du 2ème trimestre a permis d’atténuer la décroissance enregistrée au premier semestre, explique Disway, évoquant un contexte économique défavorable marqué principalement par l’absence de marchés étatiques.

Par produit, le segment Volume (PC fixes, PC portables, produits d’impression, produits d’imagerie et accessoires) a bondi de 6,6%, passant de 271 MDH au 2è trimestre 2018 à 289 MDH sur la même période en 2019.

Cette performance, poursuit l'entreprise, est due à une reprise des ventes et une bonne performance des produits "grand public". Ce segment aurait pu réaliser une meilleure croissance sans la recrudescence des importations parallèles (Grey Market) et des produits consommables sous des marques de compatibles.

En outre, le segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité...) s'est replié de 25% par rapport au 2ème trimestre 2018, réalisant 75 MDH de chiffre d'affaires, ajoute disway, attribuant cette baisse à la réalisation d’un projet dans le secteur public pendant le T2-2018 de plus de 35 MDH, non renouvelé en 2019.

Par ailleurs, Disway prévoit un investissement d’environ 20 MDH pour l’extension de sa plateforme logistique de Sapino de près de 5.000 m2 portant la superficie totale à plus de 20.000 m2 couverts.



Le déficit commercial de la Tunisie atteint près de 3,4 milliards d'euros durant les sept premiers mois de 2019



Le déficit de la balance commerciale de la Tunisie s’est établi à 3,4 milliards d’euros (11163,8 millions de dinars) durant les sept premiers mois de l'année 2019, a révélé samedi l'Institut national de la statistique (INS).

Dans une note conjoncturelle sur le commerce extérieur, l’Institut relève que le taux de couverture a enregistré une légère hausse de 0,2 point par rapport aux sept premiers mois de l’année 2018 pour s’établir à 70,5% contre 70,3%.

Cette situation est due au déficit enregistré avec certains pays tels que la Chine (-3466,1 MD), l’Italie (-1786,4 MD), l’Algérie (-1707 MD), la Turquie (-1502,6MD) et la Russie (-853 MD), précise-t-on.

La même source souligne, en revanche, que le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec d’autres pays, principalement la France (2538,9 MD), la Libye (775,1 MD) et le Maroc de 290 MD, notant qu’hors énergie, le déficit de la balance commerciale se réduit à 6996,6 MD.