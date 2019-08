Divers Economie

Le flux des IDE en baisse de 19% au premier semestre



Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint plus de 8,2 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2019 contre 10,3 MMDH lors de la même période un an auparavant, soit une baisse de 19,6%, selon l'Office des changes.

Ce résultat s'explique par la baisse des recettes des IDE de 7,7%, conjuguée à la hausse des dépenses de 10,8%, explique l'Office des changes dans une note sur les indicateurs des échanges extérieurs du mois de juin.

A l'inverse, le flux net des investissements directs marocains à l'étranger (IDME) a augmenté de 68,1% à 4,2 MMDH au titre des six premiers mois de 2019, relève la même source, précisant que les investissements marocains à l'étranger ont enregistré une hausse de 49,7% à 5,08 MMDH, tandis que les cessions d’investissement ont baissé de 1,4%.

Pour leur part, les envois de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger ont enregistré une baisse de 2,8% à fin juin 2019, selon la même source.

En ce qui concerne les recettes voyages, elles ont atteint 32,76 MMDH à fin juin 2019, contre 31,44 MMDH à la même période de l’année précédente, alors que les dépenses voyages sont passées de 8,71 MMDH en 2018 à 9,24 MMDH en 2019.



La CMR avance le paiement

des pensions au 19 août



Le paiement des pensions des régimes que la Caisse marocaine des retraites (CMR) gère aura lieu, exceptionnellement, le 19 août, a annoncé, mardi, la Caisse. Par ailleurs, et conformément aux termes du décret n° 2.19.461 du 18 juin 2019 publié dans le bulletin officiel en date du 27 juin 2019, le montant des allocations familiales de plus de 196.000 bénéficiaires ont été revalorisées, a indiqué la CMR dans un communiqué.

Cette revalorisation prendra effet à partir du mois de juillet 2019, selon la même source.