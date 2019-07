Divers Economie

Atlantique Assurance Vie lance une couverture maladie à vie



Atlantique Assurance Vie, filiale ivoirienne du Groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), vient de lancer le produit "Epargne Santé Retraite", une offre d’épargne garantissant aux souscripteurs une assurance santé à vie, dès la retraite. Ce nouveau produit, présenté récemment à Abidjan, vise à apporter une solution pratique à la problématique de la prise en charge médicale des personnes à la retraite, indique un communiqué d'Atlantique Assurance Vie.

Proposé aux actifs des secteurs public et privé ainsi qu'aux personnes exerçant une profession libérale, le nouveau produit se propose d'offrir les mêmes performances qu'une assurance santé habituelle. Les bénéficiaires souscrivent suivant des "paramètres sur mesure, modifiables en fonction des besoins et de la situation" et ont la possibilité de choisir le capital de la couverture santé, la périodicité, la durée de paiement et le montant des cotisations.

En outre, en cas de décès de l'assuré avant le terme de la période de cotisation prévue au contrat, jusqu'à 80% du cumul des primes est versé au profit des bénéficiaires désignés.

"Au-delà du caractère innovant, cette offre constitue un puissant levier de développement et de fidélisation car elle va au-delà des attentes de la cible visée", selon le directeur général d'Atlantic Business International, holding du Groupe BCP, Habib Koné.



Augmentation des arrivées touristiques à fin mai à Agadir



Le nombre de touristes ayant visité Agadir durant les cinq premiers mois de l'année 2019 a atteint 425.902, contre 409.003 arrivées au cours de la même période de l'année dernière, soit une hausse de 4,13%.

Les touristes nationaux arrivent en tête avec 130.498 contre 116.919 durant les cinq premiers mois de 2018, en progression de 11,61 %, selon le Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa.

Les touristes français sont en deuxième position avec 86.511 arrivées contre 75.535 au cours de la même période de 2018, marquant une hausse de 14,53 %, précise la même source, ajoutant que les touristes allemands arrivent en 3e position avec 52.504 arrivées contre 49.187 durant la même période de 2018, en progression de 6,74 %.

Les hôtels classés 4 étoiles ont reçu le plus grand nombre de touristes, soit 124.645 personnes, suivis des clubs touristiques (93.102) et des hôtels 5 étoiles (81.452).

Le taux d’occupation moyen enregistré dans les hôtels classés de la ville durant cette période a atteint, quant à lui, 50,37 %, soit une progression de 1,51 %.