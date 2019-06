Divers Economie

Fès accueille la 42ème édition de Startup Maroc Roadshow



La 42ème édition de Startup Maroc Roadshow, un évènement destiné à encourager la création de startups, se tient du 21 au 23 juin à l’Université Euromed de Fès. Initiée par Startup Maroc, cette manifestation a pour but de consolider l'écosystème des startups, dynamiser les talents locaux, relier les technologies émergentes, inspirer et connecter les jeunes avec les ressources nécessaires pour réussir leur création de startups.

Startup Weekend Fès, organisé en partenariat avec l'ambassade du Royaume des Pays Bas, est ouvert à tous, des professionnels comme des étudiants : businessmen, créatifs, développeurs, chefs de projet, juristes, comptables, experts en marketing et en communication, soit toute personne ayant envie de lancer une start-up, peu importe son parcours et son métier.

Pendant 54 heures, les participants vont travailler sur leurs projets, accompagnés par des mentors experts, afin de révéler des startups actives dans différents domaines.

Depuis le lancement en 2011 du StartUp Maroc Roadshow, 41 éditions de Startup Weekend et 12 éditions de StartUp Day ont été organisées dans 15 villes à travers le Maroc (Rabat, Casablanca, Oujda, Fès, Meknès, El Jadida, Khouribga, Safi, Benguerir, El Youssoufia, Agadir, Marrakech, Laâyoune, Tétouan, Tanger).



Renault Commerce Maroc se distingue aux African Cristal



Plusieurs campagnes publicitaires de Renault Commerce Maroc ont été récompensées, récemment, lors de la cérémonie des African Cristal. Ainsi, dans la catégorie "Film", la campagne de lancement du nouveau Dacia Duster - Duster/Machi Duster a remporté un White Cristal (bronze) et un Ispahan Cristal (Silver) dans la catégorie « Integrated », fait savoir le groupe Renault dans un communiqué.

Dans la catégorie « Radio », la campagne Dacia Let your wallet takes holidays a également gagné un White Cristal, tandis que dans la catégorie « Promo & Activation-use of social platforms », un White Cristal a récompensé le Digital Live Studio de Renault, ajoute la même source, notant que Renault Commerce Maroc est l’annonceur, dans la catégorie automobile, le plus primé de ce Festival.

Tenu à Marrakech du 13 au 15 juin dernier, "African Cristal Media & Avertising Summit" récompense les campagnes publicitaires les plus créatives au niveau du continent africain.