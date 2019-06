Divers Economie

L’ASMEX organise une mission commerciale marocaine à Grozny du 25 au 28 juin



L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) organise, du 25 au 28 juin 2019, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et l’ambassade du Maroc à Moscou, une mission de prospection commerciale à Grozny en Tchétchénie.

Cette mission économique s'inscrit dans le cadre de la prospection de nouveaux marchés pour la promotion des produits marocains labellisés halal ou ayant un potentiel de développement dans le business halal, indique l'ASMEX. Le programme de cette mission d’hommes d’affaires marocains à Grozny comprend la tenue d'un forum économique et des rencontres business avec des homologues tchétchènes des secteurs agroalimentaire, cosmétique, touristique, bancaire et pharmaceutique ainsi que des visites d'entreprises, ajoute la même source.



Ralentissement de la croissance du crédit bancaire à 4% en avril



Le rythme de progression du crédit bancaire s'est décéléré, en glissement annuel, à 4% en avril 2019, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Par objet économique, l'évolution du crédit bancaire traduit le ralentissement de la croissance de l'ensemble de ses composantes, à l’exception des prêts immobiliers qui se sont accrus de 3,8% après 3,6% un mois auparavant, précise BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires d'avril 2019.

Le taux de progression des facilités de trésorerie est passé de 10,1% à 8,3% et celui des prêts à l’équipement de 2,1% à 1,8%, ajoute BAM, notant que les crédits à la consommation se sont accrus de 5,2% après 5,9%.

Par secteur institutionnel, les concours au secteur non financier se sont accrus de 3,3% contre 3,8% en mars, traduisant une baisse de 0,7%, après une hausse de 3,2%, des prêts aux sociétés non financières publiques et un ralentissement à 3,3% après 3,7% de la croissance des crédits au secteur privé, relève la même source.

Cette dernière évolution, poursuit ladite note, reflète une décélération de la progression tant des crédits aux entreprises privées de 1,7% à 1,3% que de ceux aux ménages à 5,3% après 5,7%.

En glissement mensuel, le crédit bancaire a diminué de 1% en avril, reflétant la baisse de 2,1% des facilités de trésorerie et de 0,2% des concours à l’équipement.