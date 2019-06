Divers Economie

Augmentation des débarquements

des produits de la pêche côtière et artisanale





Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont atteint 386.246 tonnes à fin avril 2019, en augmentation de 15% par rapport à la même période de l'année dernière, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués s'est élevée à plus de 2,8 milliards de dirhams (MMDH) au cours des quatre premiers mois de cette année, en évolution de 14% comparativement à la même période un an auparavant, précise l'ONP dans sa récente note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par produit, les débarquements des algues ont affiché une hausse spectaculaire de 242% à 9.194t, tandis que ceux des coquillages (156t), des céphalopodes (23.188t), des poissons pélagiques (329.185t), du poisson blanc (22.956t) et des crustacés (1.566t) ont progressé respectivement de 121%, 28%, 13%, 5% et 4%. Par ailleurs, 6.445t de produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en hausse de 54% par rapport à fin avril 2018. Les volumes débarqués dans les ports situés sur l'Atlantique ont également augmenté de 13% pour s'établir à 322.740t, relève l'ONP.



Hausse du trafic aérien à l’aéroport d’Essaouira-Mogador durant les 4 premiers mois de l’année



Le nombre de passagers ayant transité par l'aéroport international d’Essaouira-Mogador durant les 4 premiers mois de l'année en cours, a enregistré une hausse de 15,09%, et ce comparativement à la même période de l’année écoulée. Ce taux correspond à un total de 39.951 passagers ayant transité par cette plateforme aéroportuaire entre janvier et avril derniers, contre 34.713 passagers au cours de la même période de l’année précédente, selon le dernier rapport de l'Office national des aéroports sur le trafic aérien du mois d'avril. Durant le mois d'avril 2019, l’aéroport international de la cité des alizés a accueilli un total de 6.927 passagers contre 10.132 durant le même mois de l’année 2018, soit une baisse de 31,63%, précise-t-on de même source.

Il est à rappeler que l’aéroport international d’Essaouira-Mogador a enregistré durant l’année 2018 l’arrivée de 104.587 voyageurs, contre 83.414 passagers en 2017, soit une augmentation de 25,83%.

Durant les dix dernières années, le trafic aérien au niveau de l’aéroport international de la cité des alizés a presque quadruplé, passant de 25.795 passagers en 2007 à 83.414 en 2017, avant de s’établir à 104.587 en 2018, soit une hausse annuelle moyenne de 12,44%, selon les chiffres de l’Office.

Cette tendance haussière est attribuable à la fluidité des procédures de transit des passagers et à la garantie des conditions de confort liées à la mise en place d’équipements ultramodernes qui répondent parfaitement aux standards mondiaux les plus exigeants en matière de sécurité et de sûreté au niveau de cet aéroport.