Divers Economie

Promotion à Sofia de la destination Maroc



La destination Maroc a fait l’objet de promotion à Sofia lors d'une journée organisée dernièrement dans la capitale bulgare. Une cérémonie a été initiée à cette occasion en présence notamment de l’ambassadeur du Royaume en Bulgarie, Zakia El Midaoui, les représentants de quarante agences de voyages, des hommes d’affaires et d’autres personnalités amies du Maroc, apprend-on auprès de la compagnie nationale "Royal Air Maroc" (RAM) à Athènes. S’exprimant lors de la rencontre, l’ambassadeur du Maroc a souligné l’importance de promouvoir le secteur touristique à travers notamment le renforcement des liaisons aériennes entre le Royaume et la Bulgarie.

Le Maroc est une destination attractive qui répond aux attentes des touristes bulgares, a souligné la diplomate, mettant en exergue les multiples atouts du Royaume dans le secteur du tourisme.

Pour sa part, la représentante de la RAM à Athènes, Hind El Khadiri, a donné un aperçu sur la compagnie nationale, son réseau et ses projets.

Elle a, en outre, précisé que l’organisation de cette journée est une suite logique des efforts de promotion de la RAM en Europe de l’Est après l’ouverture de la ligne aérienne directe Casablanca-Athènes en avril dernier.

La réunion a été également marquée par la présentation des potentialités touristiques du Royaume et par la remise des prix aux meilleures agences de voyages 2018 en Bulgarie.



Hausse de 3% du RNPG de

BMCE Bank au premier trimestre



La BMCE Bank a réalisé lors du premier trimestre 2019 un résultat net part du groupe (RNPG) de 454,401 millions de dirhams (MDH), en hausse de 3% par rapport à celui enregistré durant la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net ressort, quant à lui, à 692,96 MDH en repli de 0,44% par rapport au premier trimestre 2018, selon les données communiquées par la banque concernant ses réalisations au terme des trois premiers mois de l'année 2019. En outre, le résultat d'exploitation a affiché une hausse de 4,54% à 926,87 MDH tandis que le produit net bancaire s'est élevé à 3,34 milliards de dirhams (MDH) en progression de 3,58% par rapport à T1 2018.

La banque fait en outre état d'une augmentation de 2,73% de la marge sur commissions à 626,1 MDH et de 4,45% de la marge d'intérêt à 2,43 MMDH.