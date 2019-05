Divers Economie

Le trafic passagers en hausse à l’aéroport Chérif Al Idrissi d’Al Hoceima



L'aéroport Chérif Al Idrissi d'Al Hoceima a enregistré, au mois d’avril dernier, une hausse de 25,07% du trafic passagers par rapport à la même période de 2018, selon l'Office national des aéroports (ONDA).

Un total de 7.514 passagers ont transité par cet aéroport durant le mois d’avril dernier, contre 6.008 en avril de l’année précédente, soit 0,33% du transport aérien national.

Durant les quatre premiers mois de l’année en cours, 22.729 passagers ont transité via l'aéroport Chérif Al Idriss, contre 18.931 voyageurs une année auparavant, en hausse de 20,06%, précisent les statistiques de l'ONDA. L'aéroport d’Al Hoceima s'est accaparé 0,29% du volume du trafic enregistré au niveau des aéroports du Royaume depuis le début de l’année, préservant ainsi sa 13e place à l'échelle nationale et la 2e sur le plan régional, après l'aéroport de Tanger Ibn Battouta, qui s'est adjugé 4,92% du trafic aérien national.

Cette progression en glissement annuel vient affirmer la performance enregistrée par l’aéroport en 2018, année où l’aéroport Chérif Al Idrissi a affiché un volume de trafic commercial de 79.324 passagers contre 72.044 personnes en 2017, soit un bond d'environ 10,1%.



La Société Générale primée au «2019 MENA Markets Lipper Fund Awards»



A l’occasion du «2019 MENA Markets Lipper Fund Awards», Société Générale a remporté le prix du meilleur gestionnaire de fonds obligataires de la zone MENA (Middle East North Africa). Dans la région, Société Générale est présente dans l’activité gestion d’actifs principalement à travers Société Générale Maroc et sa filiale Sogécapital Gestion et via l’UIB en Tunisie.

Les «Lipper Fund Awards» récompensent les meilleurs gérants de fonds au vu de la régularité de leurs performances ajustées au risque. Depuis plus de trois décennies, ils figurent parmi les distinctions les plus prestigieuses pour les fonds et les sociétés de gestion qui ont excellé à produire des performances ajustées au risque supérieures à leurs pairs.