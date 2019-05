Divers Economie

Chambre mixte de commerce Maroc-Bulgarie



Un accord portant création de la Chambre mixte de commerce Maroc-Bulgarie a été signé récemment à Sofia, avec pour objectif de développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Cet accord a été paraphé par le vice-président de l’Association des exportateurs marocains (ASMEX), Mohammed H’midouche, et le président du comité bulgare de la Chambre mixte de commerce Maroc-Bulgarie, Asparuh Karastoyanov, indique mercredi un communiqué de l’ambassade du Maroc à Sofia.



Le Trésor place 3,65 MMDH d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé, mercredi, deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 3,65 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 3,05 MMDH sur une journée souscrit au taux moyen pondéré de 1,97%, indique la DTFE dans un communiqué.

Le second placement de 600 millions de dirhams (MDH) sur deux jours est souscrit au taux moyen pondéré de 1,95%, selon la même source.