Divers Economie

Placement de 3,1 MMDH d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé, mardi, deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 3,1 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 2,7 MMDH sur une journée souscrit au taux moyen pondéré de 1,96%, indique la DTFE dans un communiqué.

Le second placement de 400 millions de dirhams (MDH) sur une journée est souscrit au taux moyen pondéré de 2%, selon la même source.



Le HCP co-président du Forum des statisticiens euro-méditerranéens



Le Maroc a été reconduit, récemment à Barcelone, pour un deuxième mandat co-président du Forum des statisticiens euro-méditerranéens, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).

Le HCP a été ainsi réélu à l'unanimité co-président de ce forum avec l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), et ce lors de sa 8ème session tenue fin avril dernier à Barcelone. Le Forum des statisticiens euro-méditerranéens constitue un espace régional d’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de production et de dissémination des statistiques relatives à plusieurs secteurs et thématiques notamment l’énergie, le transport, la migration, l’emploi, le commerce extérieur, le répertoire des entreprises, la qualité et le genre.