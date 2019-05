Divers Economie

L’aéroport Agadir Al-Massira affiche une hausse

de son trafic aérien en mars dernier



Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport Agadir Al-Massira a enregistré une progression de 13,85% en mars dernier par rapport à la même période de l'année 2018.

Selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA), un total de 186.859 voyageurs ont transité via cet aéroport en mars dernier contre 164.166 durant le même mois une année auparavant.

Avec ce volume, Agadir Al-Massira représente 9,08% du total du trafic passagers au niveau des différents aéroports du Maroc, soit 2.058.322 voyageurs.

S’agissant des mouvements d’avions, la même source indique que la part de cet aéroport s’est établie à 8,62% sur 16.792 mouvements d’avions enregistrés au niveau national en mars 2018.

L’aéroport Agadir Al-Massira arrive en 3ème position en termes de trafic des passagers à l’échelon national, derrière Marrakech-Menara qui a comptabilisé 578.747 voyageurs (2e position) et l’aéroport international Mohammed V avec 796.405 passagers (1ère position).



Souscription de bons

de Trésor pour 1 MMDH



Un montant d'un milliard de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de plus de 2,8 milliards de dirhams (MMDH) lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 07 mai 2019, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).

Il s'agit de valeurs d'une maturité de 52 semaines et 2 ans souscrites respectivement aux taux de 2,315% et 2,389%, précise la DTFE dans un communiqué.

Le règlement des bons souscrits interviendra le 13 mai courant, selon la même source.