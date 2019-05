Divers Economie

Richbond acquiert 40%

du capital de Cash Plus



BURJ Finance, banque d’affaires marocaine indépendante opérant dans les métiers du Corporate Finance, a accompagné avec succès le Groupe Richbond en tant que conseil exclusif pour l’acquisition de 40 % du capital de la société Cash Plus, acteur de référence dans le marché de transfert d’argent au Maroc. Cette acquisition, réalisée auprès du fonds d’investissement MCP et de la famille Amar, s’inscrit dans la stratégie de diversification menée par le Groupe Richbond et visant à investir dans des activités orientées vers les ménages marocains et présentant de belles perspectives de croissance, souligne-t-on dans un communiqué.

Cash Plus, établissement de paiement agréé par Bank Al-Maghrib, répond ainsi parfaitement aux objectifs du Groupe en offrant, à travers un réseau de plus de 1.300 agences de transfert d’argent, une palette de produits à destination des ménages tels que la possibilité d’envoyer et de recevoir de l’argent partout au Maroc, de recevoir des mandats depuis l’étranger et de payer factures et impôts. Cash Plus a, par ailleurs, noué de solides partenariats avec les plus importants acteurs du transfert international tels que Western Union et Money Gram.



Le Trésor place 4,8 MMDH

d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé, récemment, trois opérations de placement des excédents de trésorerie portant sur un montant global de 4,8 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 2,4 MMDH sur une journée souscrit au taux moyen pondéré de 2,06%, indique la DTFE dans un communiqué.

Le second placement de 1,9 MMDH, d'une durée de 7 jours, est souscrit au taux moyen pondéré de 2,25%, selon la même source.

Le troisième placement également avec prise en pension, porte sur une somme de 500 millions de dirhams (MDH) sur une journée et est souscrit au taux moyen pondéré de 2,26%.