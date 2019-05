Divers Economie

Le télé-paiement génère 85%

des recettes fiscales en 2018



La population fiscale a effectué près de 2,8 millions opérations de télé-paiement en 2018, générant une recette de plus de 120 milliards de dirhams (MMDH), soit 85% des recettes fiscales globales, indique la Direction générale des impôts (DGI).

Cette recette est répartie sur l'impôt sur les sociétés (48 MMDH), la taxe sur la valeur ajoutée (37 MMDH), l'impôt sur le revenu (27 MMDH) et les droits d'enregistrement et de timbres (9 MMDH), précise la DGI dans son rapport d'activité au titre de l'exercice 2018. Ledit rapport fait également état d'un accroissement de la population fiscale ayant adhéré aux télé-services SIMPL de 57% à 642.545 adhérents durant l'année écoulée, ajoutant que le nombre d'attestations délivrées en ligne est passé de 16.857 à 644.782 entre 2016 et 2018. Par ailleurs, la DGI indique que la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV) a généré une recette de 3,168 MMDH, en hausse de 34% par rapport à 2017, relevant que 92% de cette recette ont été réalisées via le réseau des partenaires contre seulement 8% aux guichets des receveurs de l'Administration fiscale.



Augmentation de 6,5% du SMIG dans les secteurs industriel et agricole en Tunisie



Le gouvernement tunisien a annoncé, récemment, une augmentation de 6,5 % du salaire minimum garanti (SMIG) dans les secteurs industriel et agricole.

Selon un communiqué du gouvernement tunisien, publié à l'occasion de la célébration de la fête internationale du travail, l'objectif de cette hausse est d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités et des salariés, avec un SMIG qui atteindra 133 dollars (403 dinars).

La même source a ajouté que cette augmentation bénéficiera aussi à tous les retraités dans le secteur privé, affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Le gouvernement a annoncé également une augmentation des salaires des ouvriers de chantiers de 6,5% par mois à partir du 1er mai 2019.

Il s’agit de la troisième augmentation du SMIG et des pensions de retraite dans le secteur privé mise en œuvre depuis 2017.