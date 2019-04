Divers Economie

Le dirham se déprécie face à l'euro

et vis-à-vis du dollar en mars



Le dirham s'est déprécié de 0,38% par rapport à l'euro et de 0,77% vis-à-vis du dollar américain en mars 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière du mois d'avril 2019, Bank Al-Maghrib fait savoir qu'aucune séance d'adjudication n'a été tenue depuis avril 2018.

Au niveau du compartiment interbancaire, le volume des échanges de devises contre le dirham s'est établi en moyenne à 13 milliards de dirhams (MMDH) en mars dernier, en baisse de 15,1% comparativement à la moyenne observée sur les deux premiers mois de l’année, relève la même source.

Pour ce qui est des opérations des banques avec la clientèle, leurs volumes se sont situés en mars à 20,4 MMDH pour les achats au comptant et à 8,2 MMDH pour ceux à terme, contre 21,3 MMDH et 11,6 MMDH respectivement en moyenne entre janvier et février, indique BAM.

Parallèlement, les ventes au comptant ont porté sur un montant de 22 MMDH et celles à terme sur 2 MMDH, après des volumes respectifs de 22,5 MMDH et de 2,6 MMDH.

Dans ces conditions, la position nette de change des banques est passée de 2,5 MMDH à fin février à 4,6 MMDH à fin mars.



Participation du Maroc à la Foire de Paris



Le Maroc prend part à la 115ème édition de la Foire de Paris qui ouvrira ses portes samedi prochain à la porte de Versailles.

Créée en mars 1904 dans le sillage de l'Exposition universelle de 1900, la Foire de Paris est le plus grand salon généraliste d'Europe.

Le Maroc y sera représenté par la Maison de l’artisan en charge de la promotion de l’artisanat marocain sur les marchés nationaux et internationaux.

Des entreprises marocaines actives dans le domaine de l'artisanat, de la décoration et de la restauration participent également à cette grande Foire parisienne qui se poursuivra jusqu'au 8 mai prochain.

Avec 200.000 m2 d'exposition, la Foire de Paris accueille cette année quelque 1.700 exposants venus d'une quarantaine de pays, autour de trois secteurs: la maison, la restauration/alimentation et l'artisanat.

La foire sera marquée notamment par l’organisation du concours Lépine considéré comme le plus célèbre concours d'inventions au monde. Ce concours réunit, depuis 1901, les inventions les plus originales dans de nombreux domaines de la vie quotidienne.

La foire connaîtra également la remise du Grand prix de l'innovation dont la 14e édition récompensera la meilleure nouveauté smart home et électroménager.

L'an dernier, la Foire de Paris avait attiré près de 500.000 visiteurs. Elle avait généré un chiffre d'affaires de 222 millions d'euros en douze jours, selon les organisateurs.