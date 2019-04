Divers Economie

Hausse du trafic à l'aéroport Agadir Al-Massira



Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport Agadir Al-Massira a enregistré une progression de 9,28% durant les deux premiers mois de l'année en cours, par rapport à la même période de 2018. Des données de l’Office national des aéroports (ONDA) font ressortir qu’un total de 310.446 voyageurs ont transité via cet aéroport à fin février 2019, contre 284.086 durant les deux premiers mois de l’année d’avant.

Avec ce volume, Agadir Al-Massira représente 8,80% du total du trafic des passagers à fin février dernier au niveau des différents aéroports du Maroc, soit 3.528.465 voyageurs contre 3.254.092. L’aéroport Agadir Al-Massira arrive ainsi en 3ème position en termes de trafic des passagers à l’échelon national, derrière Marrakech-Menara qui a comptabilisé 919.713 voyageurs (2e position) et l’aéroport international Mohammed V avec 1.428.103 passagers (1ère position).



Le Trésor place 3,7 MMDH d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des finances, a lancé mardi une opération de placement des excédents de trésorerie de 3,7 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur une journée, souscrit au taux moyen pondéré de 2,06%, indique la DTFE dans un communiqué.

Par ailleurs, un montant de 750 millions de dirhams (MDH) a été desservi sur un total de près de 5,45 milliards de dirhams (MMDH) lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 16 avril 2019, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).

Il s'agit de valeurs d'une maturité de 2 ans souscrites au taux de 2,407%, précise la DTFE dans un communiqué.

Le règlement des bons souscrits interviendra le 22 avril courant, selon la même source.