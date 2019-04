Divers Economie

Dari Couspate affiche une baisse de son résultat net



Dari Couspate a annoncé un résultat net de 63,62 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2018, en baisse de 8,9% par rapport à 2017.

Cette diminution est due notamment à un recul du résultat financier de 2,08 MDH suite à des pertes de change liées à l'appréciation continue en 2018 de la valeur du dirham par rapport à l'euro sur les opérations à l'export, indique Dari Couspate dans un communiqué.

Elle s'explique également par l'impact d'une charge non courante consécutive au contrôle fiscal portant sur l'impôt sur société (IS), l'impôt sur revenu (IR) et la TVA afférents aux exercices 2014 et 2017 soldé en décembre 2018 par la conclusion d'un accord avec la direction générale des impôts, ajoute la même source.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 90,78 MDH, en retrait de 3,4% par rapport à 2017, sous l'effet de l'accroissement important du coût de l'énergie thermique (+22%) suite à la hausse des cours du pétrole en 2018 et la hausse significative des budgets promotionnels et publicitaires.

Le chiffre d'affaires a baissé de 2% à 569,83 MDH, pénalisé principalement par une atonie conjoncturelle de l'ensemble du marché, ainsi que par une pression sur les prix de vente sous l'effet d'une concurrence accrue et d'un secteur d'activité national en surcapacité.





Hausse du trafic aérien à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune



Le trafic aérien au niveau de l'aéroport Hassan 1er de Laâyoune a affiché une hausse de 5,44% durant le mois de février 2019, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Le nombre de passagers ayant transité par cette structure aéroportuaire a atteint 16.585, contre 15.730 voyageurs durant le même mois en 2018, précise la même source.

L'aéroport s'est adjugé 1% du volume de trafic enregistré au niveau des différents aéroports du Royaume en février, se plaçant ainsi à la 10e place à l'échelle nationale.

Il a accueilli 35.920 passagers durant les deux premiers mois de l'année en cours, contre 34.613 durant la même période en 2018, soit une augmentation de 3,78%.

Les aéroports marocains ont accueilli un total de 3.528.465 passagers au cours des deux premiers mois de 2019, en hausse de 8,43% par rapport à la même période de l'année passée.

L’aéroport Hassan 1er de Laâyoune a clôturé 2018 par une hausse de 7,52% en termes de trafic passagers par rapport à l’année précédente.

Le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport a atteint 221.784 durant l’année dernière, contre 206.274 voyageurs en 2017.