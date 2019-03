Divers Economie

Baisse du RNPG de Cosumar de 9,8%



Le résultat net par du Groupe Cosumar, spécialiste de l'extraction, raffinage et conditionnement du sucre, s'est établi, au titre de l'exercice 2018, à 891 millions de dirhams (MDH), en baisse de 9,8% par rapport à 2017, a annoncé, vendredi, l'entreprise.

L'excédent brut d’exploitation courant consolidé à fin décembre 2018 s’est élevé à près de 1,82 milliard de dirhams (MMDH) en retrait de 3,6% par rapport à son niveau à fin décembre 2017, a indiqué Cosumar dans un communiqué. Cette évolution s'explique principalement par la baisse de l’activité export et le renchérissement de la facture énergétique, a précisé la même source.

Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2018 s’est établi à plus de 7,66 MMDH, marquant ainsi une baisse de 8% par rapport à l'exercice précédent.

Le Groupe Cosumar a, en outre, fait part de son intention de poursuivre ses efforts en matière de développement et d'accompagnement de l’amont agricole, relevant que c'est dans cette optique qu'il a entamé le projet de transformation digitale.

"Le nouveau système d’information couvrira progressivement tous les processus de la chaîne des valeurs sucrières et renforce la politique d’investissement et de développement soutenue par le Groupe depuis 2005, avec une enveloppe de huit milliards de dirhams dans les domaines agronomiques, industriels, environnementaux, systèmes d’information…", a noté la même source.



Log'S acquiert 65% du capital de Timar Tanger Méditerranée



Le Groupe Timar a annoncé vendredi avoir conclu un accord de partenariat avec le Groupe log'S, un des leader français de la logistique, permettant à ce dernier une prise de participation à hauteur de 65% dans le capital de Timar Tanger Méditerranée, filiale du Groupe Timar opérant dans la zone franche de Tanger.

Cette prise de participation sera réalisée au courant du premier semestre 2019 par augmentation de capital pour 59,25% et rachat de parts pour 5,75%, a indiqué le Groupe Timar dans un communiqué.

"La très forte notoriété du Groupe Log'S conjuguée à celle de Timar permettront à Timar Tanger Méditerranée de déployer sa stratégie qui vise à devenir le partenaire logistique privilégié des grands groupes internationaux et notamment dans le secteur de l'automobile", a ajouté la même source.

Selon le communiqué, les deux groupes continuent à discuter pour étendre leur accord sur l'ensemble du territoire marocain et africain. Les discussions devraient aboutir, avant la fin de l'année 2019, à la création d'une filiale commune pour développer l'activité logistique sur l'ensemble du Royaume.