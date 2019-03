Divers Economie

Afric Industries enregistre un recul

de son résultat net en 2018



Afric Industries, spécialiste dans la production d'abrasifs appliqués et la menuiserie aluminium industrielle, a réalisé en 2018 un résultat net de 6,76 millions de dirhams (MDH) en repli de 6% par rapport à l'exercice 2017, selon les résultats annuels de la société.

Le résultat d'exploitation a enregistré une baisse de 7% à 9,36 MDH, relève Afric Industries dans un communiqué, notant que le ratio RN/CA a été maintenu au même niveau de 2017, et ce grâce à une bonne maîtrise des coûts.

Le chiffre d’affaires s'est également inscrit en baisse (-7%) à 39,16 MDH contre 42,33 MDH en 2017.

Par activité, le chiffre d'affaires des abrasifs a enregistré une baisse de 8% à 36,22 MDH, précise la même source qui signale que les ventes sont restées au niveau de la moyenne des 4 dernières années (2014-2017).

S'agissant de l'activité Aluminium, celle-ci a affiché un chiffre d'affaires en repli de 6% en raison du ralentissement du secteur immobilier constaté au niveau national, a souligné la société.



Entrée de deux groupes internationaux dans

le capital de MINTT détenu par Marsa Maroc



Le leader national de l'exploitation portuaire, Marsa Maroc, a annoncé récemment, la signature en date du 15 mars 2019 d’un accord de joint-venture avec les sociétés Eurogate International GmbH et Contship Italia S.p.A pour leur entrée dans le capital de la filiale détenue à 100% par Marsa Maroc, Marsa International Tangier Terminals S.A. (MINTT).

La société MINTT est concessionnaire pour la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et l’entretien du terminal à conteneurs 3 de l’extension du Port de Tanger Med, indique un communiqué de Marsa Maroc, précisant que ce terminal est doté d'une capacité nominale de 1,5 million d'EVP (équivalant vingt pieds) et sa mise en service est prévue mi-2020.

"Cette opération, notifiée au Conseil de la concurrence, a obtenu son autorisation en date du 31 janvier 2019", fait savoir l'opérateur portuaire multi-trafics, ajoutant que la finalisation de cette opération est soumise à la réalisation de l’augmentation de capital prévue à cet effet.

Eurogate International GmbH appartient au groupe Eurogate, un des principaux opérateurs indépendants de terminaux à conteneurs en Europe. Le Groupe offre également des services intermodaux à valeur ajoutée. Contship Italia est une société opérant des terminaux à conteneurs et offrant des services intermodaux à valeur ajoutée.