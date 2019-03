Divers Economie

Signature d’un accord entre Royal Air Maroc

et l’Association marocaine des pilotes de ligne



Royal Air Maroc et les représentants des pilotes de ligne Royal Air Maroc ont signé, mardi 12 mars 2019, un accord approuvé à la majorité des pilotes de ligne lors du référendum organisé lundi 11 mars 2019. Cet accord crucial et décisif conclut avec succès les négociations menées depuis plusieurs semaines entre la direction de la compagnie et les représentants des pilotes de ligne Royal Air Maroc. Cet accord porte, entre autres, sur une paix sociale pour les trois prochaines années ainsi que sur une mise à niveau salariale de 5% effective à compter de mars 2019.

Conscientes des enjeux majeurs économiques et sociaux du pays, de l’éminent rôle de notre Compagnie nationale comme vecteur majeur de développement du transport aérien, du tourisme et du rayonnement du Royaume, les deux parties se félicitent de la conclusion d’un accord qui représente une étape majeure pour mobiliser toutes les forces vives en vue d’entamer une phase de développement stratégique pour la compagnie dans un climat social serein et responsable.



Wafa Assurance affiche un recul de son résultat net en 2018



Le résultat net de Wafa Assurance s'établit, en 2018, à 608 millions de dirhams (MDH), soit une baisse de 25,8%, par rapport à l'exercice 2017, a annoncé la compagnie.

Ce résultat, compte tenu de l’amélioration du résultat non technique de 45 MDH, est dû à la baisse du résultat Non-Vie de -54,2% impacté par l’augmentation de la charge de sinistre nette de réassurance issue principalement de l’automobile et de sinistres de pointe, précise Wafa Assurance dans un communiqué publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

Quant au résultat Vie, il ressort en croissance de +11,3% à 326 MDH grâce aux bonnes performances en prévoyance, note le communiqué.

En contre partie, Wafa Assurance réalise un chiffre d'affaires de 8.371 millions de dirhams (MDH) , en progression de 4% par rapport à 2017, fait savoir la même source.

Ce chiffre d'affaires est réalisé grâce à l'activité Vie qui affiche une bonne dynamique, tant en épargne qu’en prévoyance, avec un CA de 4.683 MDH , en hausse de 5,7%, relève le communiqué, précisant que la croissance de l’activité Non-Vie est atténuée par un effort d’assainissement du portefeuille, et progresse de 1,9%, à 3.688 MDH . Les fonds propres, quant à eux, ressortent à 5.768 MDH au terme de l’exercice, en hausse de 3,4%.

Au vu des résultats enregistrés et des perspectives qu’offre l’entreprise, le conseil d’administration décide de proposer à l’assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 29 avril 2019, la distribution au titre de l’exercice 2018 d’un dividende stable de 120 dirhams par action.