Divers Economie

Maroc Telecom et Millicom signent un accord pour l’acquisition de Tigo Tchad



Maroc Telecom annonce avoir signé avec Millicom un accord en vue d’acquérir la totalité du capital de sa filiale Tigo Tchad, premier opérateur mobile au Tchad.

Cette acquisition, qui s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, vise à élargir et consolider la présence du Groupe Maroc Telecom dans la région.

La réalisation de l’opération et par conséquent son accord définitif, sont soumis à certaines conditions, en particulier l’approbation des autorités tchadiennes.



L’intelligence artificielle au service de la médecine au centre d’une rencontre à Casablanca



«Génomics et radiomics, leviers pour une expertise médicale centrée sur le patient». Tel était le thème de la rencontre organisée récemment à Casablanca, à l’initiative de Saphia Genetics, entreprise suisse, leader mondial de la Data-Driven Medicine (médecine basée sur les données).

La mission et l’approche de Sophia Genetics consistent à s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour aider les cliniciens à mieux diagnostiquer et traiter leurs patients. Et rationaliser l’usage des traitements pour une pérennité des systèmes de soins. Utilisée par plus de 920 hôpitaux, dans 77 pays, Sophia est aujourd’hui la technologie de choix des cliniciens pratiquant des tests génomiques partout dans le monde.

L’objectif de cette rencontre qui a réuni plus de 30 médecins (cancérologues, chirurgiens, gynécologues, généticiens, radiologues et biologistes) était double. Il s’agissait de répondre aux questions : comment apporter la précision dans le diagnostic et le traitement des patients ? Comment rationaliser l’usage des médicaments pour la pérennité des systèmes de soins ?

Parmi les intervenants, on a compté sur les expertises de David Cox et Joaquim Garcia Para de Sophia Genetics, Redouane EL Rhafri, directeur général des Laboratoires Althea et Sami Zerelli, consul honoraire de la Suisse à Marrakech qui a participé en sa qualité de président de l’Association à but non lucratif, Cross Culture Solutions Morocco.