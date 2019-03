Divers Economie

3.925 ha mobilisés en appui au PMV au 1er semestre 2018



Un total de 43 conventions ont été signées dans le cadre du partenariat agricole, au premier semestre 2018, portant sur une superficie de 3.925 ha, un investissement global de 519 millions de dirhams (MDH) et la création, à terme, de 1.542 emplois, selon la Direction des domaines de l’Etat, relevant du ministère de l’Economie et des Finances. La répartition régionale des projets fait ressortir que 46% des projets sont concentrés au niveau des régions de Fès-Meknès et Marrakech-Safi, pour une superficie de l’ordre de 1.307 ha, fait savoir la Direction des domaines de l’Etat, dans une note de synthèse sur le rapport foncier public mobilisé pour l’investissement (PLF 2019).

Au titre du 1er semestre de l’année 2018, les deux filières oléiculture et riziculture concentrent 74% de la superficie globale mobilisée (soit 2.886 ha).

A rappeler que le Plan Maroc Vert a retenu les filières de production végétale comprenant les agrumes, l’olivier, la vigne, l’amandier, les dattes, les céréales, le sucre et le maraîchage, tandis que pour la production animale, les filières concernées sont le lait, les viandes rouges ovines, les viandes rouges bovines, l’aviculture et l’apiculture.

Les objectifs globaux escomptés du Plan agricole régional portent sur l’augmentation des niveaux de production, l’amélioration de la qualité et des conditions de commercialisation de cette production et l’amélioration des niveaux de valorisation de l’eau d’irrigation.

Pour appuyer cette démarche, le Pacte national pour l’émergence industrielle vise à mettre en place des plans sectoriels agressifs sur les filières des denrées de base nationales, notamment la viande et le lait.



Les besoins prévisionnels du Trésor

situés entre 6,5 et 7 MMDH en mars 2019



Les besoins prévisionnels du Trésor au titre du mois de mars 2019 varient entre 6,5 et 7 milliards de dirhams (MMDH), a annoncé lundi la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Le recours au marché des adjudications des valeurs du Trésor au titre du mois de mars portera sur un montant se situant entre 6,5 MMDH et 7 MMDH, a indiqué la DTFE dans un communiqué. Les besoins prévisionnels du Trésor pour le mois de février 2019 portaient sur un montant se situant entre 8 MMDH et 8,5 MMDH.