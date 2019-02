Divers Economie

Octroi du label RSE à Casa Transports et Amendis et renouvellement à Wafasalaf



La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé le label RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) aux entreprises Casa Transports et Amendis et renouvelé le label à Wafasalaf. A la suite d'une évaluation des processus managériaux et de gouvernance des entreprises, le label RSE de la CGEM est octroyé, conformément aux règles et procédures mises en place par l’organisation patronale au regard de l’ensemble des principes et des objectifs inscrits dans sa Charte RSE. La démarche de la labellisation RSE aide les entreprises à structurer leur stratégie et à renforcer leurs capacités à réaliser durablement leurs objectifs tout en intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et sociétaux, à leurs critères de performance économique. Elle s’appuie sur l’anticipation et une meilleure gestion des risques potentiels de l’entreprise. L’attribution de ce label vient ainsi reconnaître l’engagement des entreprises en matière de RSE et la prise en compte, dans leur politique, des attentes de leurs parties prenantes internes et externes. Elle s’inscrit dans un processus d’amélioration continue à court, moyen et long termes pour la pérennisation et le renforcement des acquis.



Le Groupe PSA atteint un volume d'achats au Maroc de 700 millions €



Les achats du Groupe PSA en composants automobiles au Maroc ont atteint un volume de sourcing global de près de 700 millions d'euros en 2018.

Le constructeur automobile, qui "poursuit sa stratégie de développement dans la région Moyen-Orient et Afrique", a en effet réalisé l’année dernière un volume de sourcing global de près de 700 millions d’euros, s’appuyant sur l’écosystème du groupe qui fournit ses usines dans la région mais également en Europe, indique-t-on lundi dans un communiqué.

Au Maroc, ce sont plus de 63 sites fournisseurs qui alimentent les usines du Groupe PSA, dont 27 en Greenfield, précise la même source.

Le Groupe participe aussi à la création d’emplois directs et indirects, à la montée en compétences significative de son écosystème, mais également à la création de richesse et au renforcement de la balance commerciale du pays, poursuit le communiqué.

Pour ce qui est de la politique d’achats du Groupe dans la région, elle bénéficie de l’offensive produit engagée par les 4 marques du groupe (PEUGEOT, CITROEN, OPEL et DS) et du développement de ses ventes en Europe et dans la région Moyen-Orient et Afrique, selon la même source.

"Les engagements pris publiquement par le Groupe PSA il y a 3 ans sont tenus et dépassés grâce au démarrage du site de Kénitra cette année", a déclaré Jean-Christophe Quemard, vice-président exécutif de la région Moyen-Orient et Afrique, cité dans le communiqué.