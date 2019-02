Divers Economie

Nouvelle liaison aérienne entre Lyon et Casablanca durant l'été 2019



La compagnie low-cost Transavia, du groupe Air France-KLM, a annoncé récemment une nouvelle liaison entre Lyon et Casablanca durant l’été 2019 pour permettre aux vacanciers de "découvrir les charmes du Maroc".

La nouvelle ligne sera ouverte entre le 30 juillet et le 1er septembre prochains, au rythme de deux vols par semaine, rapportent mardi des médias de l’Hexagone.

Les départs depuis Lyon-Saint Exupéry seront programmés mardi à 22h45 et dimanche à 23h45 et les vols retour depuis l’aéroport de Casablanca-Mohammed V, lundi à 2h20 et mercredi à 1h20.

Il s’agit de la quatrième liaison avec le Maroc de la compagnie low-cost, après Agadir, Marrakech et Oujda (4, 5 et 3 rotations hebdomadaires cet été).

Avec cette nouvelle liaison, Transavia poursuit son développement sur sa plateforme lyonnaise après une année 2018 marquée par une forte croissance (+34 %), et offre «aux aoûtiens la possibilité de découvrir les charmes du Maroc, tout en renforçant sa position stratégique sur le bassin méditerranéen».

La compagnie low-cost affiche un objectif de croissance de 13 %, en 2019.



Appel à contribution aux troisièmes Assises nationales sur la fiscalité



Le ministère de l'Economie et des Finances vient de lancer un appel à contribution aux 3èmes Assises nationales sur la fiscalité (3 et 4 mai à Rabat) qui devront porter sur la définition des contours du futur système fiscal national.

Dans un communiqué, la Direction générale des impôts (DGI) indique que cet appel est destiné aux citoyens, aux entreprises, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, qui le souhaitent, pour faire part de leurs propositions et suggestions en vue d'élargir la réflexion et le débat à l'occasion des 3èmes Assises nationales sur la fiscalité.

Quinze thématiques devant servir de plateformes de réflexion ont été arrêtées par le Comité scientifique, fait savoir la DGI qui invite les différents acteurs concernés à faire part de leurs suggestions via son portail www.tax.gov.ma.

Les 3èmes Assises nationales sur la fiscalité se tiennent dans un contexte particulier, marqué, sur le plan national, par l’amorce d’une réflexion profonde sur le devenir du modèle de développement national, suite aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et sur le plan international, par le durcissement des règles de conformité fiscale.

Les travaux préparatoires des prochaines Assises nationales sur la fiscalité seront axés sur plusieurs thématiques dont le pacte social, la gouvernance fiscale, la TVA, l'IR, les incitations et les procédures fiscales, l'intégration de l'informel.

A l’issue des travaux de ces Assises, un projet de loi-cadre sur la fiscalité sera élaboré pour porter les grands principes de la réforme fiscale à venir et la programmation précise, sur 5 ans à partir de 2020, des principaux engagements du Maroc en la matière.