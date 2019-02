Divers Economie

Production poulpière



La production de poulpe au niveau du port de Tan Tan a augmenté, durant l’année 2018, de plus de 70% en termes de poids et plus de 115% en valeur, selon des données fournies par la circonscription maritime de Tan Tan.

Cette évolution est due essentiellement à la réussite des compagnes de pêche des 50 chalutiers côtiers opérant, à tour de rôle, au sud de Boujdour et qui déchargent leurs captures au port de Tan Tan, explique la circonscription dans un rapport sur le secteur de la pêche maritime.

Les résultats positifs enregistrés l’année dernière sont le couronnement des mesures prises par le département de la pêche maritime et des efforts déployés par les services de la délégation des pêches maritimes de Tan Tan, ajoute-t-on de même source.

Au total, le volume global des débarquements des produits de la pêche avec tous ses segments réalisés au niveau du port de Tan Tan en 2018 a atteint environ 129.351 tonnes, pour une valeur de plus de 1,18 milliard de dirhams.



Distinction du GCAM



Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a été désigné “Meilleure institution africaine de financement du développement” de 2018 par l’Association des institutions africaines de financement du développement (AIAFD).

Cette distinction, obtenue pour la 3ème fois consécutive, consacre le business model du groupe bancaire et sa capacité à accompagner, par des dispositifs innovants et adaptés, l’ensemble des composantes du monde agricole et rural notamment les plus vulnérables, indique un communiqué du GCAM. Le groupe Crédit Agricole du Maroc est passé, en une décennie, d’établissement financier spécialisé à un groupe bancaire solidement ancré dans le paysage financier marocain avec la caractéristique spécifique d’avoir développé des outils d’accompagnement et des véhicules de financement dédiés à tous les segments d’activité et répondant, en particulier, aux besoins spécifiques de la petite agriculture et du monde rural, relève la même source. Ce succès est également le fruit d’une vision partagée et d’une mobilisation collective dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) et de ses différentes composantes, fait savoir le communiqué, ajoutant que le GCAM a accompagné les différents axes de ce plan en déployant des produits spécifiques et adaptés pour chacune des filières identifiées au titre du premier pilier prônant le développement d’une agriculture moderne à haute valeur ajoutée et à haute productivité.