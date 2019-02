Divers Economie

Bons du Trésor

Le Trésor a procédé mardi à l’émission par adjudication de bons du Trésor à court et moyen termes, a annoncé la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Il s’agit de bons d’une maturité de 13 et 52 semaines ainsi que de 2 ans, indique la DTFE dans un communiqué. Les bons à 52 semaines et 2 ans seront cédés aux taux respectifs de 2,45% et 2,6%, précise la même source, ajoutant que le règlement des bons souscrits interviendra le 11 février.



Al-Buraq

Le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, a indiqué, mardi à Rabat, que plus de 200.000 passagers ont emprunté le train à grande vitesse Al-Buraq en janvier 2019, contre quelque 168.000 passagers en décembre, soit une hausse de 19%.

En réponse à la question orale sur le train à grande vitesse Al-Buraq, présentée par le groupe constitutionnel, démocratique et social à la Chambre des conseillers, M. Amara a expliqué que cette évolution s’est répercutée sur le taux de remplissage, qui est passé de 40% au lancement du service à 70%.

Il a noté que ce service sera élargi, avec la réception de nouveaux wagons afin d’assurer les trajets Kénitra-Rabat et Rabat-Casablanca, soulignant qu’Al-Buraq, qui est une fierté pour le Maroc, est mis à la disposition de toutes les catégories sociales.