Divers Economie

Conférence



Une conférence sur "Le numérique au service de la recherche scientifique" aura lieu le 16 février dans l'enceinte de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Ibn Zohr d'Agadir.

La conférence sera animée par le spécialiste en technologies d’information et de communication dans l’enseignement, M'hammed Drissi. Ce dernier est formateur au Centre de formation des inspecteurs de l'enseignement à Rabat.

Selon un communiqué de la faculté, ce débat prévu à l'Espace des Humanités (9H30) s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités des étudiants chercheurs à l'usage du numérique.



Energie verte



Une solution de production et de stockage intelligent d'énergie verte vient d'être installée mercredi, sur la plateforme de test, de recherche et de formation en énergie solaire, Green Energy Park, située dans la ville verte de Benguerir.

Baptisé "Démostene" (Démonstrateur de production et stockage intelligent), ce projet, fruit d’une collaboration étroite entre différents acteurs du monde de l’énergie, a été financé par un FASEP Innovation Verte, instrument de don de la Direction générale du Trésor français et réalisé par Solvéo Energie, un opérateur français en énergies renouvelables, en partenariat avec l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN).

Dans une déclaration à la MAP, Antoine Degland, ingénieur projets au sein de Solvéo Energie a indiqué que le projet de Démostene (Démonstrateur intelligent) est lié au stockage d'énergie couplée avec des énergies renouvelables à un bâtiment consommateur et aussi raccordée au réseau énergétique de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), relevant que l'objectif de ce projet consiste en la réduction pour le consommateur final de ses coûts d'approvisionnement électrique.