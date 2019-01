Divers Economie

Mobilisation de plus de 30 MMDH de financements extérieurs en 2017



Le montant global mobilisé en matière de financements extérieurs s'est établi à 30,4 milliards de dirhams (MMDH) en 2017, en progression de 35,7% par rapport à 2016, selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation de l’enveloppe mobilisée pour le financement des programmes de réforme, soit 20,7 MMDH contre 6,6 MMDH en 2016, précise la DTFE dans son rapport d’activité au titre de l’année 2017.

Ces financements extérieurs se répartissent ainsi entre les prêts (20,89 MMDH), les prêts concessionnels (7,07 MMDH) et les dons (2,44 MMDH), indique la même source, ajoutant que 22% des engagements ont profité au secteur financier, tandis que l’appui budgétaire, l’agriculture, le social et le transport ont capté respectivement 19%, 15%, 14% et 13%.

La stratégie en matière de financements extérieurs est définie sur la base des objectifs macroéconomiques arrêtés notamment au niveau de la croissance économique, du déficit budgétaire, de la position extérieure et de la dette publique.

Dans ce sens, la DTFE procède à la mobilisation des financements auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, régionaux et bilatéraux.

Elle privilégie à cet effet la mobilisation des dons et des financements concessionnels et veille sur l’adéquation entre la nature des projets et le degré de concessionnalité des financements, la répartition optimale des financements extérieurs entre les secteurs prioritaires de la stratégie gouvernementale, ainsi que sur la prise en considération des aspects qualitatifs liés à la mobilisation des financements (assistance technique, expertise et accompagnement).



L’aéroport Nador-Al Aroui a accueilli 657.132 passagers à fin novembre



Le nombre de passagers qui ont utilisé l'aéroport Nador-Al Aroui durant les onze premiers mois de l'année écoulée s'est établi à 657.132, soit une légère hausse de 0,51% par rapport à la même période de l'année 2017.

Selon des chiffres de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport à fin novembre 2018 sont au nombre de 657.132, contre 653.785 durant la même période une année auparavant.

L'aéroport Nador-Al Aroui s'est accaparé 3,19% du volume de trafic enregistré au niveau des différents aéroports du Royaume à fin novembre dernier, se plaçant ainsi à la 7ème place à l'échelon national et à la première place sur le plan régional devant l’aéroport d’Oujda-Angad (8è).

Pour le seul mois de novembre, le nombre de passagers enregistré au niveau de l’aéroport de Nador s'est chiffré à 51.345 voyageurs contre 49.914 passagers durant le même mois de l’année écoulée, en progression de 2,87.

En 2017, 702.689 passagers ont utilisé cette plateforme aéroportuaire, contre 644.980 lors de l'année 2016, en croissance de 8,95 %.

La ville de Nador est desservie à partir de plusieurs aéroports notamment Bruxelles et Charleroi (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpellier (France), Madrid, Barcelone, Majorque et Gérone (Espagne), Frankfurt, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).