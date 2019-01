Divers Economie

Recul des débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale à fin novembre



Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale se sont établis à près 1,18 million de tonnes (mt) à fin novembre 2018, en recul de 3% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués au titre des onze premiers mois de 2018 s'est élevée à plus de 6,8 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 9% comparativement à fin novembre 2017, précise l'ONP dans une note relative aux statistiques du mois de novembre sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par produit, cette même note fait ressortir que les débarquements des algues (8.590 t), des coquillages (694 t), des crustacés (3.968 t), du poisson blanc (57.791 t), des céphalopodes (37.200 t) et des poisson pélagiques (1,07 mt) ont accusé des baisses respectives de 38%, 27%, 10%, 9%, 3% et 3%. Par ailleurs, un total de 23.438 t des produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en progression de 2% par rapport à novembre 2017, relève l'ONP, ajoutant que les volumes débarqués dans les ports situés sur l'Atlantique ont, en revanche, diminué de 3% pour s'établir à 1,15 mt.



Le Technopark de Casablanca ouvre un espace de coworking



Le Technopark de Casablanca a ouvert récemment, un nouvel espace de travail partagé ''Coworking’’ destiné aux autoentrepreneurs et aux porteurs de projets innovants dans les secteurs des NTIC, Green Tech et des industries culturelles et créatives.

Ce Coworking space offre, dans un environnement technologique, un cadre de travail stimulant permettant des synergies entre les usagers qui auront un accès à des équipements et des infrastructures de qualité, et ce à des prix compétitifs, indique un communiqué de cet agglomérat d'entreprises informatiques et du secteur de l'énergie verte.

Les Coworkers bénéficieront de tous les services de proximité proposés à la communauté du Technopark. Ainsi, ils auront accès aux espaces communs (terrasses, espace de restauration) et pourront participer à tous les événements gratuits hébergés: ateliers culturels et créatifs et autres séminaires d’information.

Par ailleurs, le Technopark œuvrera activement à promouvoir la coopération entre les différents acteurs de sa communauté et tâchera, à travers des workshops, formations et sessions de mise en relation de favoriser les échanges et les rencontres entre les coworkers, l’écosystème et les entreprises.

La mission du Technopark est d’aider à la création et au développement d’entreprises dans les TIC, les Green Tech et l’industrie culturelle au Maroc. Fruit d’un partenariat public-privé, la Moroccan Information Technopark Company (MITC), société gestionnaire du Technopark, a accompagné depuis sa création plus de 1.000 entreprises innovantes.