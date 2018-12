Divers Economie

Hausse du trafic passagers à l'aéroport

Agadir-Al Massira en novembre



Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport international Agadir-Al Massira durant le mois de novembre dernier a enregistré une hausse de 14,18%, et ce comparativement avec la même période de l’année écoulée.

154.497 voyageurs ont utilisé cet aéroport en novembre dernier contre seulement 135.305 passagers pendant la même période de l’année 2017, selon les données communiquées par l’Office national des aéroports (ONDA).

L’aéroport Agadir-Al Massira a enregistré, par ailleurs, 8,49% du total des passagers des aéroports du Royaume pendant cette période, qui était de l'ordre de 1.818.725 voyageurs.

En termes de mouvements d'avion, la part de cet aéroport s’est établie à 8,83% sur un total de 15.937 mouvements enregistrés au niveau national au mois de novembre de l’année 2018.

Avec ce trafic, l’aéroport Agadir-Al Massira arrive en troisième position à l’échelle nationale durant le mois de novembre dernier, derrière l'aéroport international de Marrakech-Ménara avec un total de 508.417 voyageurs, et l’aéroport international Mohammed V en première position, avec 703.696 voyageurs.



Une délégation malgache découvre les nouveautés

de la dématérialisation des marchés publics au Maroc



La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a accueilli, du 17 au 19 décembre, une délégation de l’autorité de régulation des marchés publics de la République de Madagascar, venue découvrir les nouveautés de la dématérialisation des marchés publics au Maroc.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'échange et du partage d'expertises en matière de gestion des finances publiques avec les partenaires de la TGR, notamment les pays avec lesquels elle partage les mêmes expériences, indique mercredi un communiqué de la TGR. Lors de ces trois jours d'étude et d'échange d'expérience, les responsables de la TGR ont présenté à leurs collègues malgaches des exposés techniques illustrant l’expérience marocaine et expliquant, entre autres, les applications informatiques dédiées à la dématérialisation des marchés publics, notamment le portail marocain des marchés publics, le système intégré de gestion de la dépense (GID), la soumission électronique et les enchères électroniques inversées.

Pour leur part, les membres de la délégation malgache ont présenté l’expérience de Madagascar en la matière, notamment le système de passation des marchés publics en vigueur dans leur pays, note le communiqué.

A cette occasion, le trésorier général du Royaume, Noureddine Bensouda, qui a accueilli à la fin de ces trois jours d'échange d'expérience la délégation malgache, a insisté sur l'importance des relations d'amitié et de coopération historiques qui lient le Royaume du Maroc à la République de Madagascar, soulignant la nécessité de renforcer ces relations de coopération dans d'autres domaines.