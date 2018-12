Divers Economie

Augmentation du nombre de nuitées dans les hôtels classés de Marrakech



Le nombre de nuitées dans les hôtels classés de Marrakech a enregistré durant la période janvier-octobre de cette année une hausse de 10% comparativement à la même période de l'année écoulée.

Selon des données fournies par le Conseil régional du tourisme (CRT), le nombre de nuitées dans les hôtels classés de la cité ocre s'élève durant la même période à 7.159.808 comparativement à la période janvier-octobre de l'année précédente (6.505.956 nuitées).

Les arrivées touristiques ont enregistré la même tendance haussière (+13%), soit 2.125.162 arrivées contre 1.912.209 durant la même période de l'année écoulée.

Par marchés émetteurs de touristes, l'Italie a enregistré durant la période janvier-octobre la plus forte évolution (+56%), suivie de l'Espagne (+55%), des Pays-Bas (+43%), des Etats-Unis (+25%), de l'Allemagne (+23%), et la France (+10%) alors que la Belgique a enregistré une baisse de 4%.

Le nombre de touristes provenant des pays arabes a connu, quant à lui, une quasi-stagnation.

Selon la même source, le mois de juin a connu la plus forte évolution (+43%), suivi du mois de janvier (+28%), du mois de mars (+17%) et du mois d'octobre (+12%) alors que le mois de mai a connu la plus forte baisse (-5%).

Le taux d'occupation a été durant la période janvier-octobre 2018 de 59% contre 53% durant la même période de 2017 tandis que la durée moyenne de séjour a été de 3 nuits, soit autant que durant janvier-octobre de l'année dernière.



L'ASMEX lance une nouvelle version de e-xport Morocco



L’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a lancé, dernièrement, une nouvelle version de la plateforme e-xport Morocco qui propose des fonctionnalités avantageuses et innovantes pour les exportateurs.

L’e-xport Morocco, disponible en deux langues (le français et l’anglais), a été repensée comme une '’market place’’ qui garantira une mise en relation entre les différents acteurs tout en mettant en avant l’offre exportable nationale, indique un communiqué de l’ASMEX. Les visiteurs de cette nouvelle version de cette plateforme interactive pourront effectuer des recherches multicritères par secteur, produit, région, ville ou raison sociale et les entreprises inscrites pourront y exposer plusieurs informations (brochures, produits, contact de l’entreprise, etc.).

L’ouverture de l’entreprise marocaine sur le monde doit passer par une stratégie digitale efficiente tout en appréhendant les nouveaux enjeux numériques avec des outils efficaces, a estimé à l’occasion du lancement le président de l’Association, M. Hassan Sentissi El Idrissi.

L’e-xport Morocco avait été lancé en 2017 dans l’objectif d’accompagner les exportateurs et les primo-exportateurs dans leur quête à l’international. Plusieurs secteurs ont été mis en avant dont l’agriculture et l’agroalimentaire, BTP, matériaux de constructions, pêche et produits de la mer.

L’ASMEX, qui confirme son engagement en faveur de l’expansion des exportateurs marocains à l’international, envisage de dynamiser davantage la nouvelle version de la plateforme au moyen d’outils digitaux innovants dans l’optique de renforcer le référencement et la visibilité des entreprises inscrites.