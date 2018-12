Divers Economie

La BAII approuve l'adhésion de six nouveaux membres dont le Maroc



La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII) a annoncé récemment que son Conseil des gouverneurs avait approuvé les demandes d'adhésion de six nouveaux pays, dont le Maroc portant à 93 le nombre total de membres approuvés. "Au cours des trois dernières années, le nombre de membres de la BAII est passé de 57 fondateurs à 93 membres approuvés de presque tous les continents. Cela montre l'engagement de nos membres à la coopération multilatérale et renforce le rôle de la BAII dans la communauté financière internationale", a déclaré Sir Danny Alexander, vice-président et secrétaire corporatif de la BAII.

Il a également noté que l'adhésion de nouveaux membres de la Banque en Europe et en Afrique reflète également l'importance du développement de la communication interrégionale, mené par le groupe bancaire, notamment en ce qui concerne la mise en place d'infrastructures durables qui favorisent l'accès à de nouveaux marchés en Asie et ailleurs.

Les six membres prospectifs (Maroc Algérie, Libye, Ghana, Serbie et le Togo) adhéreront officiellement à la BAII une fois qu'ils auront achevé les processus nationaux requis et effectué le premier versement de capital auprès de la Banque. Les parts attribuées aux nouveaux membres potentiels proviendront de la réserve existante de parts non allouées de la Banque.



Hausse des nuitées dans les établissements

hôteliers classés de Marrakech en octobre



Le nombre de nuitées dans les établissements hôteliers classés de Marrakech a enregistré en octobre dernier une hausse de 12% comparativement à la même période de l'année écoulée.

Selon des données fournies par le Conseil régional du tourisme (CRT), le nombre de nuitées dans les hôtels classés de la cité ocre s'élève durant le mois d'octobre dernier à 826.326 nuitées contre 737.586 enregistrées durant la même période de l'année précédente.

Par marchés émetteurs de touristes, l'Espagne a enregistré la plus forte évolution (+118%), suivie de l'Italie (+68%), des Etats-Unis (+37%) et des Pays-Bas (+11%) alors que les pays arabes ont enregistré la plus forte baisse (-24%) suivis de la Belgique (-14%) et de l'Allemagne (-10%).

La durée moyenne de séjour durant la même période a été de 3 nuits soit autant qu'en octobre de l'année dernière.