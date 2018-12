Divers Economie

Remise des prix aux lauréats

du concours "Atlas Academy Awards"



La cérémonie de remise des prix aux lauréats du 5ème concours "Atlas Academy Awards" a été organisée récemment à Casablanca, en présence d'une pléiade de personnalités du monde économique et universitaire.

Placée sous le thème "Le marketing inclusif des destinations grâce au digital – cas de Tanger", cette compétition organisée par "Atlas voyage" vise à stimuler la recherche en matière de tourisme et de rapprocher le monde de l’entreprise du monde universitaire public et privé. Pas moins de sept universités et écoles supérieures publiques et privées ont participé à ce concours, qui leur offre l’opportunité de livrer des recommandations, dans le but de booster le tourisme inclusif de la région de Tanger, ont indiqué les organisateurs.

Ainsi, le premier prix est revenu à l’Institut supérieur international de tourisme de Tanger (ISITT), alors que le deuxième prix a été obtenu par la Faculté des sciences juridiques, économiques & sociales (FSJES) relevant de l'Université Hassan II de Casablanca avec ses étudiants du master tourisme & hôtellerie. Le troisième prix de ce concours a été attribué à l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Settat (ENCG).

Cette initiative ouverte aux étudiants en master 1 & 2 permet également de détecter de nouveaux talents, ont-ils souligné, notant que les gagnants pourraient se voir proposer des stages de pré-embauche, un moyen de recruter sur le tas des profils qui sauront apporter leur lot d’idées complémentaires aux équipes actuellement en fonction.

Le choix de la région du Nord notamment la ville de Tanger a été fait compte tenu de sa capacité à drainer un tourisme interne profitable pour les acteurs touristiques et inclusif pour les populations de la région, au vu des connexions de la LGV, ainsi que les liaisons aériennes.



Baisse du chiffre d'affaires de Cartier

Saada au premier semestre



Le chiffre d'affaires (CA) du spécialiste de la conserve de fruits et légumes, Cartier Saada, s’est déprécié de 16,5% au premier semestre 2018 et le résultat net devrait reculer tout en restant positif par rapport à la même période un an auparavant.

La baisse du chiffre d’affaires s’explique principalement par le retrait des ventes en France et ce en raison d’une saison estivale courte et d’un pouvoir d’achat en régression, et dans les pays de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) qui connaissent une conjoncture économique très difficile et des difficultés de règlement en devises pour certains, explique Cartier Saada dans un communiqué sur ses résultats semestriels.

La contreperformance du résultat est quant à elle attribuée à l’importante augmentation des prix des matières premières de la campagne agricole 2017-2018, précise le communiqué, notant que le groupe reste confiant quant à la réalisation de son business plan à moyen terme. Le plan d’action de Cartier Saada repose sur deux axes majeurs en vue de juguler le contexte conjoncturel défavorable sur les marchés, à savoir: implanter une stratégie commerciale export plus agressive et visant une diversité commerciale encore plus grande et profiter d’une campagne oléicole 2018-2019 qui s’annonce prometteuse forte de son expérience, sa notoriété et ses fondamentaux solides, fait savoir le communiqué.

En effet, le rythme de réalisation du programme d’investissement 2018-2020 visant l’augmentation de la capacité de conditionnement et l’amélioration de la productivité opérationnelle a été accéléré, et la stratégie de développement et de diversification est en cours de mise en œuvre.