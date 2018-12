Divers Economie

63% des lauréats de la formation professionnelle intègrent le marché du travail



Le taux d'insertion des lauréats de la formation professionnelle dans le marché du travail s'élève à 63%, a indiqué lundi à Rabat le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur 'l'augmentation du taux de chômage dans les rangs des diplômés de la formation professionnelle", M. Samadi a fait savoir qu'une étude de terrain réalisée par le ministère de l'Éducation nationale sur le niveau d'insertion des lauréats des établissements de formation a révélé que 63% d'entre eux décrochent un emploi neuf mois après l'obtention du diplôme.

Cette étude qui a concerné un échantillon de 20.000 élèves inscrits à la formation professionnelle, a-t-il précisé, a montré qu’au bout de trois ans, le taux d'insertion professionnelle atteint plus que 80%. Au-delà des études de suivi de l'insertion professionnelle de cette catégorie de diplômés, il existe d'autres mécanismes tels que l'Observatoire national du marché de travail qui œuvre sous l'égide du ministère de l'Emploi et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (Anapec), a-t-il poursuivi.



La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca en légère baisse



La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 3 au 7 décembre 2018 en légère baisse, ses deux principaux indices, Masi et Madex, perdant 0,22% et 0,26%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est affiché à 11.204 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.105,56 points. Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -9,56% et -9,85%. Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE Morocco All-Liquid ont perdu respectivement 0,37% et 0,43%, à 10.117,09 et 9.585,18 points. Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il a cédé 0,07% à 901,46 points.

Sur le plan sectoriel, 12 compartiments ont clôturé dans le rouge, avec des baisses allant de -8,75% pour les "boissons" à -0,28% pour "sociétés de financement et autres activités financières".

En revanche, 9 secteurs ont affiché des hausses variant entre 4,37% pour le compartiment de "pétrole et gaz" et 0,01% pour celui des "transports". Dans la foulée, la capitalisation boursière s'est chiffrée à 571,14 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie de la semaine ressort, quant à elle, à 827,98 millions de dirhams (MDH).

S'agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Stokvis Nord Afrique, SMI, Stroc industrie et Jet Contractors avec des hausses respectives de +10,20%, +10,14%, +8,78% et +8,20%. Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent BCP, Cosumar, Attijari wafabank et Itissalat Al-Maghrib, avec des parts respectives de 20,22%, 15,81%, 13% et 12,49%.