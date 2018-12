Divers Economie

Décélération de la croissance du crédit bancaire en octobre



Le rythme annuel de progression du crédit bancaire s'est décéléré à 1,5% en octobre 2018, après 2,5% un mois auparavant, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Quant aux réserves internationales nettes, elles ont marqué un repli de 1,5% en octobre après une hausse de 0,5% un mois auparavant, selon les statistiques monétaires de BAM du mois d'octobre, publiées vendredi.

Concernant le crédit bancaire par objet économique, les facilités de trésorerie ont diminué de 0,2% en octobre après avoir augmenté de 3,1% un mois plus tôt. Ce résultat, explique BAM, traduit notamment une accentuation de la baisse des facilités aux entreprises non financières privées de 0,1% à 2,4%.

De même, le taux de croissance des prêts à l’équipement est revenu de 4,1% à 3,4% et celui des crédits à l’immobilier de 3% à 2,1%, relève BAM, ajoutant que les concours à la consommation se sont accrus de 5,8% après 5,6% en septembre.

Par secteur institutionnel, la progression des concours au secteur non financier a ralenti de 3,2% à 2,2%, selon la Banque centrale. La croissance des prêts aux entreprises publiques a ralenti, pour sa part, de 10,4% à 5,9%, les concours aux entreprises privées sont revenus à leur niveau d’octobre 2017 après une hausse de 1,1% le mois précédent, et les crédits aux ménages ont vu leur taux de progression revenir de 3,8% à 3,6%.

En glissement mensuel, le crédit bancaire a baissé de 0,8%, reflétant essentiellement la baisse de 4,2% des facilités de trésorerie, selon la même source.



Le président de la CGEM conduira une importante délégation à Nouakchott



Le président de la Confédération générale des entreprise au Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, sera à la tête d’une importante délégation d'opérateurs pour le Forum économique Maroc-Mauritanie, prévu du 16 au 18 décembre à Nouakchott, annonce, vendredi, la CGEM.

Le Forum, co-organisé par la Confédération et l’Union nationale du patronat mauritanien, permettra d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissements et de dynamiser les liens commerciaux entre les secteurs privés des deux pays, indique le patronat dans un communiqué.

Le programme de la visite de la délégation marocaine comprend, entre autres, des rencontres BtoB et la visite de la Zone franche de Nouadhibou, ajoute-t-on.

Parmi les secteurs qui seront au centre des échanges, le communiqué cite, notamment, l’industrie, la pêche, le commerce et les services, l’énergie, les mines, l’agriculture, l’agroalimentaire, les BTP, l’immobilier, les banques et la finance, l’assurance, le textile, le tourisme et l’industrie pharmaceutique.