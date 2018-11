Divers Economie

Le Maroc parmi les destinations préférées des Portugais

pour les vacances de fin d'année



Le Maroc figure parmi les destinations préférées des Portugais pour les vacances de fin d'année, a affirmé le président de l'Association portugaise des agences de voyages et de tourisme (APAVT), Pedro Costa Ferreira.

Pour leurs vacances de fin d'année à l'étranger, les Portugais continuent d'élire le Maroc, le Brésil et le Cap-Vert, alors qu'à l'intérieur du pays, les destinations les plus prisées sont les îles, Algarve, Lisbonne et Porto, a déclaré Ferreira à l'agence de presse Lusa.

En termes de destinations, les réservations pour ces vacances montrent qu'il n'y a pas de surprises par rapport aux précédentes vacances, car "les données disponibles indiquent une fin d'année comparable à celle de l'année dernière", a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, un grand nombre de Portugais choisissent de passer leurs vacances au Portugal, notamment dans l'archipel de Madère, des Açores, la région Algarve, les villes de Lisbonne et Porto.

Interrogé sur les prix du marché, le président de l'APAVT a admis qu’ils "seront en général légèrement supérieurs par rapport à ceux de l’année dernière", notant toutefois qu'en ce qui concerne les offres de vol, en particulier les vols charter disponibles, "l'on s'attend à ce qu'elles soient épuisées".

La fin d'année va apporter une embellie au secteur des agences de voyage, a assuré Ferreira, estimant que le chiffre d'affaires global devrait augmenter de 9 à 10%.



Inwi remporte ''Le Grand Prix Smart City Africa''



L'opérateur de télécommunication Inwi a remporté récemment à Paris, le '’Grand Prix Smart City Africa’’ pour son projet de déploiement d’un réseau wifi très haut de bit dans le tramway de la ville de Casablanca.

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du Smart City Forum, a pour objectif de réfléchir sur les nouveaux modèles économiques et pratiques dans les territoires, ayant un impact sur la révolution digitale au niveau de la ville et de récompenser les initiatives les plus innovantes en matière de Smart City.

Smart City Forum 2018 a ainsi consacré le projet ‘’Wifi M3ak’’ (Wifi avec vous) du troisième opérateur marocain de télécommunication, un projet innovant et structurant pour l’avenir d’une métropole comme Casablanca, mené par Inwi en partenariat avec Casa Transport.

C’est également une véritable prouesse technique vu que c’est la première fois que des dispositifs de connexion très haut débit sont installés sur du matériel roulant au niveau du Royaume.

En tout, Inwi a équipé les 74 rames du tramway de la métropole en matériel adapté de dernière génération, résistant aussi bien aux chocs, aux secousses qu’aux diverses conditions climatiques et environnementales. ‘’Wifi M3ak’’ permet, depuis mars 2018, aux 125.000 usagers quotidiens de ce moyen de locomotion de bénéficier d’une connexion gratuite, sécurisée et stable.

Wifi M3ak, symbole de progrès, de modernité et d’inclusion digitale, est ‘’un service qui permet aux millions d’usagers du tramway de disposer du wifi à bord et de profiter pleinement de leur temps de trajet pour échanger, partager, se divertir, apprendre ou s’informer grâce à une connexion continue et stable’’, a dit en substance Mme. Nadia Fassi-Fehri, présidente directeur générale d’Inwi lors de la remise de ce prix.