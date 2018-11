Divers Economie

Un Forum économique sur les opportunités d'affaires entre

la France et le monde arabe en décembre prochain à Paris



Un Forum économique sur les opportunités d'affaires entre la France et le monde arabe se tiendra le 6 décembre prochain à Paris, avec pour objectif de faire avancer le partenariat franco-arabe et de mettre en exergue les opportunités de partenariats et de développement.

Organisé par la Chambre de commerce franco-arabe en partenariat avec l'Union des Chambres arabes, basée à Beyrouth, le Forum réunit chaque année les entreprises françaises et les personnalités influentes des Etats membres de la ligue des Etats arabes.

Pour sa troisième édition organisée sous le thème ''Opportunités de marchés, climat des affaires: un partenariat à renforcer'', le Forum rassemble près de 250 entreprises françaises et arabes, des représentants institutionnels et des délégations venant des 22 pays de la Ligue arabe dont le Maroc, pour débattre des opportunités de marchés et des conditions d'entrée.

Au programme, quatre tables rondes sectorielles pour échanger sur des marchés potentiellement porteurs: ''Eau, énergie, développement durable et villes intelligentes'' ; ''Agriculture, agro-industrie, pêche'', ''Infrastructures'' et ''Investissements''.

Avec un marché de 370 millions de consommateurs sur l'ensemble de la zone géographique, le monde arabe offre aujourd'hui de très nombreuses opportunités de partenariats et de développement.



Banque Atlantique, filiale du Groupe BCP, primée

au Forum “La finance S'engage” à Abidjan



La Banque Atlantique, filiale du Groupe marocain Banque centrale populaire (BCP) a été désignée "Meilleure banque de Côte d’Ivoire" lors de la cérémonie des "Awards du fnancement" qui s'est déroulée en marge de l’édition 2018 du Forum "La finance s’engage".

Ce Forum, qui s'est tenu récemment à Abidjan, est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) visant à offrir des solutions concrètes aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises (PME) ivoiriennes.

Le prix attribué à la Banque Atlantique "illustre l’engagement de cette institution à proposer des solutions sur mesure, compétitives et innovantes aux PME", indique lundi un communiqué de la filiale du Groupe BCP.

Ainsi, "à travers son soutien continu aux PME, la Banque Atlantique se distingue comme un acteur important de l’écosystème entrepreneurial, privilégiant la création de valeur et la promotion de l’entrepreneuriat en tant que moteur de croissance économique", selon la même source. La Banque enregistre une "progression remarquable des encours de crédits que la Banque Atlantique a octroyés aux PME au cours des trois dernières années et qui dépasseront les 100 milliards FCFA à l’horizon 2018". La Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Elle est présente dans les huit pays de cet espace : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.