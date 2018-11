Divers Economie

Agadir accueille un séminaire international sur les enjeux d’une comptabilité publique moderne



Cet atelier thématique, destiné aux directeurs, est organisé sur deux jours par la Trésorerie Générale du Royaume en partenariat avec l’Association internationale des services du Trésor (AIST).

La thématique choisie cette année porte sur « l’application des normes comptables: définition et enjeux d’une comptabilité publique moderne».

Ce sujet « revêt une importance particulière qui intervient dans un contexte international de plus en plus ouvert au processus de mondialisation et qui nécessite l’adoption de systèmes comptables nationaux adossés aux normes comptables internationales », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les débats et discussions de ce deuxième évènement du genre, seront articulés autour de quatre axes: les réformes comptables: limites des systèmes en vigueur; les normes et référentiels comptables; la mise en œuvre des réformes comptables et le rôle des systèmes d’information dans les réformes comptables.

L’Association internationale des services du Trésor réunit 29 pays répartis sur quatre continents. Elle est née en 2006 à Antananarivo "d’une volonté de ses membres de faire face, ensemble, aux défis de la modernisation de la gestion des finances publiques".

Espace d’échange et de débat, l’AIST a pour ambition de contribuer à "une réflexion commune sur les transformations à entreprendre et de développer des formes de coopération internationale multilatérale reposant sur l’intérêt commun et l’enrichissement mutuel", selon le communiqué.



La gratuité "Al Boraq" a atteint

100% de la capacité de l’offre



Le volume des demandes relatives à la gratuité "Al Boraq" a atteint 100% de la capacité de l’offre à travers les deux canaux dédiés à cette opération, à savoir, le site marchand www.oncf-voyages.ma et le Centre de relation client joignable au 2255, précise l'ONCF dans un communiqué.

Pour permettre au plus grand nombre de citoyens de continuer la découverte de la nouvelle expérience de voyage offerte par "Al Boraq", l’ONCF mettra à la disposition de ses clients, durant trois mois, un contingent mensuel de 40.000 places aux tarifs promotionnels (2ème classe), ajoute la même source.

Ces tarifs sont de 79 DH entre Tanger et Kenitra, 89 DH entre Tanger et Rabat et de 99 DH entre Tanger et Casablanca et ce, aux conditions d’un achat 7 jours à l’avance au minimum, note le communiqué.